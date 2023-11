Forfatnings-udkast: Udvalg tilslutter sig Naalakkersuisut-plan

Thomas Munk Veirum Tirsdag, 14. november 2023 - 11:31

Både Siumut og IA har stillet forslag på efterårssamlingen for at få afklaret det videre forløb for forfatningsudkastet, som blev præsenteret i foråret.

Begge forslag blev behandlet samtidigt 12. oktober, og handler blandt andet om, hvordan befolkningen kan inddrages i det videre arbejde med en forfatningen.

LÆS OGSÅ: Hvad sker der med Forfatningsudkast? Forslag behandles i salen

I forbindelse med behandlingen i Inatsisartut fremsatte Naalakkersuisut et ændringsforslag, der er en slags kompromis.

Forslaget går ud på, at Naalakkersuisut skal udarbejde en plan for, "hvordan der kommer en bred offentlig debat om udkastet for en forfatning for Grønland."

Udvalg bakker op

Planen skal senest under forårssamlingen 2024, forelægges for Lovudvalget i Inatsisartut.

Selvsamme Lovudvalg har udgivet betænkning med en indstilling til Inatsisartut. Og det er et enig udvalg med repræsentanter fra IA, Siumut og Naleraq, der indstiller Naalakkersuisuts forslag til vedtagelse.

Dermed er der stor sandsynlighed for, at det er den vej Inatsisartut vil stemme, når sagen ifølge planen skal behandles senere i dag - tirsdag.

Under førstebehandlingen 12. oktober var oppositionspartierne Atassut og Demokraatit imod at bruge flere penge på forfatningsudkastet.

Oppositionspartier imod

Blandt andet lød det fra Demokraatits Nivi Olsen, at der først vil være brug for en forfatning, når Grønland er tæt på selvstændighed, og derfor er det nuværende udkast mere end rigeligt.

LÆS OGSÅ: Demokraatit afviser forslag: Forfatningsarbejdet er ren symbolpolitik

- Børn og lærere udsættes for skimmelsvamp på skolen i Maniitsoq. Vi kunne eksempelvis have repareret skolen for de 30 mio. kr., sagde Nivi Olsen under debatten med henvisning til, at der er brugt omkring 30 mio. kr. på Forfatningskommissionen, som har udarbejdet udkastet.

Opdatering: Naalakkersuisuts ændringsforslag er blevet vedtaget efter en kort debat tirsdag middag.