Forfatning: Ingen løn og bolig til formand

Jørgen Schultz-Nielsen Fredag, 29. marts 2019 - 09:32

Der er ingen særlige honorarer til medlemmerne i Forfatningskommissionen, hvis disse er valgt ind i Inatsisartut eller er ansat som embedsmænd i centraladministrationen eller kommunerne. Det fremgår af kommissoriet, som Sermitsiaq.AG har fået indsigt i.

Ingen bolig og løn

Den tidligere formands krav om embedsbolig og et særligt vederlag er der heller ikke flertal for.

- Grundlæggende synes jeg ikke, at spørgsmålet om vederlag til formanden i sig selv er særlig interessant i forhold til opgaven med at skabe Grønlands fremtidige forfatning. Men det er da korrekt, at der i en tidligere finanslov var hjemmel til, at der under nærmere vilkår kunne ydes formanden for kommissionen et særskilt vederlag samt eventuel afholdelse af udgifter til en embedsbolig, oplyser Vittus Qujaukitsoq til Sermitsiaq.AG. Han er ressortansvarlig for Forfatningskommissionen som Naalakkersuisog for Finanser.

Uhensigtsmæssig debat

Han mener, at den debat, som Vivian Motzfeldt i sin tid rejste var uhensigtsmæssig, fordi fokus blev flyttet fra det ”væsentligste”, som han udtrykker det fremfor indholdet af en kommende forfatning.

- Set i det lys er jeg godt tilfreds med, at der med det nye kommissorium alene er lagt op til en særskilt honorering af formanden for kommissionen i henhold til vederlagslovens regler, såfremt og hvis arbejdet med forfatningen udvikler sig til at blive særlig byrdefuldt. Som udgangspunkt forventes der således ikke knyttet et vederlag til stillingen, understreger Vittus Qujaukitsoq.

Detaljeret beskrivelse

Kommissoriet beskriver meget deltaljeret, hvem der kan sidde i kommissionen, så der ikke senere vil optræde fortolkningssplid om regelsættet, hvis et medlem må melde forfald under det kommende arbejde.

Partierne indstiller en mand og en kvinde hver. Og det er så op til Naalakkersuisut at udpege syv personer, så ligestillingsloven om ligelig kønsfordeling respekteres. Partiets kandidat, der ikke får sæde, skal i stedet agere stedfortræder.

Det største parti ved seneste valg – Siumut – får lov til at udpege formanden. Næstformanden bliver medlemmet, der er udpeget af IA, som det næststørste parti.

Så er der spørgsmålet om tilforordnede, som forventes at have ekspertviden om folkeret eller nation building, som det udtrykkes i kommissoriepapirerne.

Her er det besluttet, at Naalakkersuisut kan udpege to til fire medlemmer, hvoraf mindst en er ekspert i folkeret.

Forfatningskommissionen har ligeledes mulighed for at udpege to til fire faste tilforordnede. Og de partier, der står uden for koalitionen, kan samlet set indstille en tilforordnede.

De kan få vederlag

Ved Inatsisartutvalg udskiftes de tilforordnede ikke, men i modsætning til det gamle kommissiorium fra 2017 vil de blive honoreret for deres arbejde i lighed med de medlemmer af Forfatningskommissionen, der ikke har sæde i Inatsisartut eller er embedsmænd i Selvstyret eller en af kommunerne.

- Kommissionsmedlemmer og tilforordnede, som ikke er folkevalgte Inatsisartut-medlemmer eller embedsmænd, vil modtage lovbestemt vederlag for hver dag, de deltager i kommissionsmøder inklusive forberedelsesdage. Honoreringen ligger i størrelsesordenen 1350 kroner dagligt (før skat, red.), oplyser Vittus Qujaukitsoq.

Ekspert-bistand på ad hoc-basis

Kommissionen kan tilknytte eksperter på ad hoc-basis, men det er besluttet, at de tilforordnede og sagkyndige ikke kan deltage i den endelige beslutningstagning om indholdet i forfatningsudkastet.