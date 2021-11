Forfatning først i brug om 50 år

redaktionen Onsdag, 17. november 2021 - 08:32

Politikerne kan tale i timevis om narhvaler og etablering af et GUX i Ilulissat, men når det kommer til selvstændighed går det straks mere tjept for sig i disse tider.

Forleden var chancen der ellers for første gang i år til at løfte sløret for partiernes opdaterede frihedsplaner i forbindelse med et forslag fra Atassut om at nedlægge Forfatningskommissionen, skriver avisen AG.

En farce

Forslaget tjente tydeligvis kun ét realistisk formål: At provokere til debat. Indlysende var det for alle, at tvangsopløsningen ingen gang har på jord, da de store partier bakker solidt op bag forfatningsarbejdet, som blev sat i værk i november 2016.

Aqqalu Jerimiassen gik hårdt til værks:

- Forfatningskommissionen er en farce, et symbolpolitisk skinarbejde, der er skabt til at skabe et billede på, at man arbejder for selvstændigheden. Vi må se det i øjnene. Selvstændighed kommer ikke af at lave dokument til 5 millioner kroner om året. Selvstændighed kommer fra at bruge vores penge fornuftigt i dag. Og så kan man jo til den tid, hvor vi rent økonomisk er i stand til at klare os selv, lave en smuk forfatning der rent faktisk passer til den tid, vi engang befinder os i, tordnede han fra talerstolen.

Midlerne spildes

Demokraternes Nivi Olsen var på omgangshøjde.

- Måske kommer resultatet af kommissionens arbejde først i brug om 30, 50 eller 100 år, bemærkede hun. Modsat Atassut er hun dog ikke indstillet på at slå en streg i sneen her og nu. Øjeblikket er for længst forpasset.

- Vi må også konstatere, at der allerede er brugt en del penge på kommissionsarbejdet. Disse penge vil være totalt spildt, hvis vi standser arbejdet, sagde hun og kom i samme åndedag med en varm anbefaling til Naalakkersuisut.

Læs hele artiklen i den seneste udgave af avisen Sermitsiaq. Køb avisen her: