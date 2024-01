Foreningsformand: Dårlige vilkår kan resultere i opløsning

Kassaaluk Kristensen Lørdag, 27. januar 2024 - 09:23

Grønlandske idrætsforeninger binder bånd mellem børn og voksne, og skaber rammer for et sundere liv for befolkningen.

Alligevel nikker foreningsformand genkendende til, at foreningslivet i Grønland kan virke svagt, når det bliver drevet af ildsjæle. Når nøglepersoner stopper eller flytter til en anden by, er der stor risiko for, at foreningen helt går i står.

Men det er ikke kun nøglepersoner, der er mangelvare i idrætsforeninger. Det mener fodboldklubben IT-79’s bestyrelsesformand:

- Det er bekymrende, at en så vigtig forebyggelsesindsats, der er med til at bygge bro mellem venner, kan risikere at blive opløst og have store konsekvenser for den næste generation af idrætsudøvere, siger Peri Fleischer, formand for IT-79 Nuuk.

Økonomisk støtte eksisterer ikke

Peri Fleischer efterlyser bedre muligheder for økonomisk støtte til idrætsforeninger. IT-79 har igennem de seneste år været igennem stor udvikling, og fået flere medlemmer. En større lokal klub betyder også flere udgifter. Pengene er dog svære at samle, da flere medlemmer i klubben kommer fra mindrebemidlede familier, oplyser formanden.

Han fortæller, at klubben glæder sig over flere børn får mulighed for at være en del af et fællesskab og skabe nye venskaber, uanset husstandens indkomst.

- Vi er virkelig glade for kommunens støtte, alligevel synes vi, at pengene ikke følger med klubbens udvikling og ekspandering. Fastfrosne midler kan i sidste ende betyde, at vi som klub skal nedprioritere forebyggende og sunde aktiviteter for at holde klubben kørende, fortæller Peri Fleischer.

Opfordrer til mere støtte

Han påpeger, at bestyrelse, trænergruppe og forældre arbejder frivilligt for at samle penge til klubben, men at det kræver flere midler, hvis børn af mindrebemidlede familier skal have mulighed for at deltage til grønlandsmesterskaber eller cup, der foregår udenfor Nuuk.

- Jeg vil opfordre til, at der kommer mere fokus på idrætsforeninger. Det vil kun være på sin plads, at virksomheder, kommuner, selvstyret og politikerne støtter og investerer mere i foreninger, så flere befolkningsgrupper kan have lige mulighed for at engagere sig i sunde aktiviteter, slutter Peri Fleischer fra IT-79.