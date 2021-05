Forening: Grønlandske familier oplever misforståelser i det danske system

redaktionen Mandag, 17. maj 2021 - 10:58

Ifølge tal fra Social- og Indenrigsministeriet var syv procent af grønlandske børn og unge i Danmark, som er født i Grønland, anbragt uden for hjemmet ved udgangen af 2019.

Til sammenligning var det én procent af de resterende børn i Danmark.

- Der er altså en overrepræsentation af grønlandske familier i Danmark, der oplever den allermest indgribende intervention, kommunen kan tage op af værktøjskassen, skriver formanden for Foreningen Grønlandske Børn, Puk Draiby, i en kronik i Altinget.dk.

Barriere for et godt sagsforløb

Foreningen er i daglig kontakt med grønlandske familier og børn, hvor de sociale myndigheder har rettet en særlig opmærksomhed.

- Det kan være i forbindelse med en anbringelsessag, men oftest vil det være i mindre alvorlige sager, hvor der måske er lavet en underretning på baggrund af en bekymring for et barn. I de situationer oplever vi desværre, at kultur- og sprogforskelle alt for ofte bliver en barriere for et godt sagsforløb, påpeger Puk Draiby.

Kvalificeret støtte

Misforståelser kan i værste fald betyde, at der bliver grebet uretmæssigt hårdt ind i familier med grønlandsk baggrund.

- En anbringelse kan være den bedste løsning for barnet, men et ensidigt fokus på flere anbringelser kan betyde, at familier og børn med en anden kultur- og sprogbaggrund bliver yderligt overrepræsenteret i anbringelsesstatistikkerne.

- Det er ikke at sætte børnene først, det er derimod at svigte dem, der har allermest behov for en kvalificeret støtte til en god barndom, lyder det fra Puk Draiby.