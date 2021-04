Foreningen Norden stiftes i Grønland

redaktionen Søndag, 18. april 2021 - 14:01

Irene Jeppson skal være formand for Foreningen Norden i Grønland, hvor opgaven for foreningen bliver blandt andet at bygge bro imellem de forskellige nordiske lande.

Det skriver foreningen i en pressemeddelelse.

- Vi takker for den store interesse og opbakning der har været i forbindelse med opstart af Foreningen Norden i Grønland. Vi glæder os til at komme i arbejdstøjet, hvor fokus bliver at styrke det nordiske samarbejde, her i landet men også i forhold til de andre nordiske lande, fremgår det.

Foreningen blev stiftet den 23. marts og bestyrelsen konstituerede sig den 8. april.

- Deltagerne på generalforsamlingen kom med flere spændende fremtidige aktiviteter, såsom informationskampagne om nordiske muligheder for børn og unge, markering af de nordiske landes nationaldage, kulturudveksling, velkommen til Grønland-kaffemik med mere. Bestyrelsen vil drøfte de spændende emner og lave et årshjul, lyder det fra Foreningen Norden i Grønland.

Den nye bestyrelse består af: