Forening for tidligt fødte risikerer lukning

Kassaaluk Kristiansen Tirsdag, 18. maj 2021 - 10:59

Bestyrelsen i foreningen af for tidligt fødte, Kalaallit Nunaanni inorlutik inunngornikut peqatigiiffiat, har svært ved at finde nok tid til foreningsarbejdet. Derfor leder bestyrelsen efter nye bestyrelsesmedlemmer samt formand, der kan overtage det arbejde, som Aviaq Reimer Olsen har startet tilbage i 2017.

- Grunden til, at vi nu vil trække os fra bestyrelsen, er, at vi mangler tid til at klare arbejdet i foreningen. Der er stadig større projekter, som vi blankt må indrømme, vi ikke har tid til, da vores hverdage har ændret sig markant i år, forklarer formand for foreningen for tidligt fødte børn, Aviaq Reimer Olsen til Sermitsiaq.AG.

Hun har netop færdiggjort sin uddannelse og kan kalde sig for kandidat i kultur og samfundshistorie.

- Vi har børn, der er for tidligt fødte og derfor har særlige behov. Og derfor er vi kommet til en erkendelse af, at det er på tide at andre overtager styringen, siger hun.

Større projekter kørende

Foreningen for tidligt fødte kontaktes ofte af forældre til for tidligt fødte børn. Foreningen vejleder forældrene i forhold til sundhed, barsel og det generelle liv med børn, der er for tidligt fødte.

Udover vejledning og rådgivning arrangerer foreningen International Dag af for tidligt fødte, som falder hvert år den 17. november. Foreningen arbejder lige nu på at hente en præmaturspecialist til Nuuk, som kan fortælle om, hvilke senfølger, for tidligt fødte børn kan opleve.

- Jeg håber, at foreningen kan få en ny bestyrelser. Men uanset om foreningen nedlægges eller ej, så ønsker jeg fortsat at yde rådgivning og vejledning til forældre, siger Aviaq Reimer Olsen.

Hun forklarer, at en forening har mulighed for at blive hørt ved høringer af nye love om, så for tidligt fødte børn bliver inddraget.

- For eksempel kan man med den nye handicaplov få støtte uden en diagnose. Det er der, børn med senfølger af at være for tidligt fødte, kan få gavn af, og som er en stor sejr til os, siger hun.

Udover Aviaq Reimer Olsen sidder Siila Geisler Vold og Gorm Geisler Vold i bestyrelsen i dag.

Hvis foreningen ikke får ny bestyrelse ind, nedlægges foreningen pr. 1. juni.