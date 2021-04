Forening fejrer 25 år

Merete Lindstrøm Søndag, 11. april 2021 - 15:05

Der er over 1000 voksne personer i Grønland, der lider af en psykisk sygdom. Men sygdommen rammer ikke bare den syge. Også hele familien, som ofte bliver usikre på hvordan familien skal håndtere familiemedlemmets reakationer og derfor får brug for støtte af professionelle med god viden og indsigt i psykisk sygdom.

Fredag fejrede Sugisaq deress 25-års jubileum med en kaffemik for borgerne i kulturhuset Katuaq i Nuuk.

Folkene bag foreningen Sugisaq forsøger at være den støtte der kan hjælpe de syge og deres pårørende igennem et svært forløb, og så forsøger foreningen at sætte fokus på de nødvendige forbedringer i samfundet.

Foreningen mener, der er brug for at løfte kvaliteten af de tilbud som både Sundhedsvæsnet og kommunerne yder både personen med psykisk lidelse, pårørende og det omgivende samfund.

Foreningen arbejder blandt andet for en direkte hotline døgnet rund, selvhjælpsgrupper for pårørende, væresteder, bedre boligforhold og muligheder for passende job.

Kræver holdningsændring

Ifølge Handicapinstitutionen Tilioqs undersøgelse af befolkningens holdninger til handicaps fra november 2020 har befolkningen en anderledes holdning til personer med psykisk sygdom.

Derfor mener Sugisaq, at der ligger en samfundsopgave i at skabe en holdningsændring.

- Gennem mere viden om forskellige psykiske sygdomme skal der arbejdes for en holdningsændring, så vi som samfund kan møde disse personer med respekt og sikre inklusion i samfundet, lyder det.

Ved arrangementet i Nuuk fredag var der taler af formand Esekias Therkildsen, forenings første formand Ane Jeremiassen og Sind’s formand Knud Kristensen. Derudover bød arrangementet på fællessang og underholdning fra kunstnerne Nina Kreutz og Juaaka Lyberth.