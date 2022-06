Forening vil have anerkendt e-sport som sportsgren

Nukappiaaluk Hansen Onsdag, 08. juni 2022 - 13:08

Foreningen Inuit ESport har fået ny bestyrelse i starten af året, og bestyrelsen sigter efter at opnå flere ting på både kort og lang sigt.

E-sport er en konkurrencepræget aktivitet ligesom almindelig sport, men her dystes der via elektroniske apparater såsom PC'ere og spillekonsoller.

Foreningen har taget kontakt til Grønlands Idrætsforbund 2. juni om at få e-sport anerkendt.

- Vi er blevet opfordret til at forklare, hvorfor e-sport er en sportsgren. Vi er i gang med at lave beskrivelsen, og skal senest have sendt den inden 16. juli, siger formanden for Inuit ESport, Emanuel Hansen Frederiksen, til Sermitsiaq.AG.

Lidt ligesom skak

Han forklarer hvorfor, e-sport er en sportsgren.

- I e-sport-sammenhæng er der meget strategi på linje med de andre sportsgrene. Der er fokus på, hvordan man skal forsvare sig eller angribe. Det er ligesom skak, fremhæver han.

Det vil være muligt at blive medlem af foreningen inden for de kommende uger, og der er turnering på vej.

- 28. juni vil der være turnering i spillet 'Warzone', som vil foregå online, hvor deltagerne spiller hjemmefra. Vi vil så arrangere lignende konkurrencer, og vi stræber efter, at der skal afholdes turnering én gang om måneden, siger han. I skydesspillet 'Warzone' spiller man i hold á højst tre spillere, og målet er at være det sidste overlevende hold.

Etablering af landshold

Foreningen vil i fremtiden arbejde for at danne klubber i forskellige byer, så der kan afholdes grønlandsmesterskaber.

- Efter det vil vi også danne landshold, som skal deltage ved verdensmesterskaber. Vi har rigtig mange gode spillere herhjemme, som kan begå sig internationalt, selv om vi til tider kan have udfordringer med internettet. Og der vil også være trænere til rådighed i fremtiden, så de bliver endnu bedre, siger Emanuel Hansen Frederiksen.

Bliver stort i fremtiden

Da e-sport er meget nyt i Grønland har foreningen mødt både positive og negative reaktioner.

- Der er skeptikere, som ikke tror på, at det ikke vil lykkedes for os, da vi lagde en video på vores Facebook-side. Men modsat har vi fået mange henvendelser, som bakker op om vores projekt. Der er mange, der har ventet på, at der sker noget, siger Emanuel Hansen Frederiksen.

- Det bliver stort i fremtiden! Det er kulturfremmende, og når jeg spiller, tænker jeg hurtigere, hvor jeg også udvikler mine reaktionsevner, fortæller han.

Kan være levevej

Udover det, er der flere fordele, siger Nickie Jakobsen, der er kasserer i bestyrelsen af foreningen.

- Vi spiller ofte sammen med spillere fra udlandet, hvor der bliver talt på engelsk. Sprogkunskaberne bliver bedre, hvor vi oplever, at der er nogen, der taler bedre engelsk end dansk. Det kan også blive en levevej for gode spillere, siger hun.

