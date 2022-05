Forebyggende indsats mod ungdomskriminalitet

Nukappiaaluk Hansen Torsdag, 19. maj 2022 - 11:01

Ungdomskriminaliteten er steget i Sydgrønland, særligt når det gælder indbrud, hærværk, tyveri og til dels vold.

Derfor går Kommune Kujalleq og Grønlands Politi nu sammen om en forebyggende indsats i et pilotprojekt, hvor parterne forpligter hinanden til at forebygge kriminalitetsudfordringerne blandt børn og unge i Sydgrønland, skriver politiet i en pressemeddelelse.

- Det er trist at være vidne til, når særligt børn og unge forfalder til kriminalitet. Både for deres, borgernes og samfundets skyld har vi som kommune og politi et ansvar for at vende dén udvikling, og det ansvar tager vi selvfølgelig på os, siger borgmester i Sydkommunen, Stine Egede, i meddelelsen.

Rundtur

I pilotprojektet vil lokalrådet bestå af politikommissæren fra Qaqortoq politidistrikt samt Kommune Kujalleqs kommunaldirektør, socialchef og forvaltningschef for skole, daginstitutioner, kultur, fritid og beskæftigelse.

For at blive klædt bedst muligt på til opgaven og for at blive klogere på, hvordan lokalsamfundet oplever og håndterer udfordringen med ungdomskriminalitet, var lokalrådsmedlemmerne sammen med borgmester Stine Egede på rundtur i Sydgrønland.

- Her mødte de mange lokale kræfter, som brænder for at hjælpe børn og unge. Det var både ansatte hos offentlige og private institutioner, frivillige i sportsforeninger, og folk der i privatregi engagerer sig i børn og unge samt forebyggende indsatser, fremgår det.

Startes op i efteråret

Ifølge politimesteren i Grønlands Politi, Bjørn Bay, er samarbejdet mellem lokale kræfter og

myndigheder essentielt for at indsatsen bliver en succes:

- Det er vigtigt for de lokale børn og unge, at det er nogle stabile og bæredygtige indsatser, som lever i det nære lokalsamfund, og som fortsætter med at være der over tid – også når kurven forhåbentlig er knækket. Derfor er det helt afgørende, at lokalsamfundet også får en vigtig rolle at spille, siger politimesteren og fortsætter:

- Derfor håber jeg også, at projektet vil give os en masse gode resultater og erfaringer,

som vi kan tage med videre i arbejdet, når lokalrådene udrulles i resten af Grønland.

Pilotprojektet forventes at starte op i efteråret.