Forbudt for evigt at ryge

New Zealand var det første land i verden til at lancere forslaget om at forbyde unge født efter 2008 at købe tobaksprodukter. En idé, som altså betyder, at det vil være forbudt for de unge hele deres liv at købe cigaretter. Nogensinde.

Det skriver avisen AG.

Nu er den danske regering så fulgt efter med et lignede forslag. Her skal livstids-forbuddet gælde for alle født efter 2010.

Men hvad med Grønland, hvor rygetrangen generelt er langt større end i de fleste andre lande, og mere end hver anden voksne ryger?

- Umiddelbart kan det måske lyde som en god idé, men jeg har ingen fast holdning til spørgsmålet endnu. Jeg skal lige tænke mere over det og diskutere det med gruppen og udvalget, inden jeg kan melde klart ud om det, siger IA-veteran og formand for Inatsisartuts Sundhedsudvalg, Agathe Fontain.

Hun medgiver, at det altid er kontroversielt at pille ved reglerne for rygning og trækker lidt på smilebåndet ved tanken om, hvilke konsekvenser det påtænkte lovforslag får i Danmark. Nemlig at 2010-generationen aldrig får lov til at købe cigaretter, heller ikke når de er 30, 40 og 50 år. Men at folk, ældre end dem, godt må.

- Min tanke er nok, at det bedste er at forebygge, at børn og unge begynder at ryge. Og vi har jo allerede i dag en grænse, der går ved 18 år for køb af cigaretter, siger hun.

