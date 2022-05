Forbrændingsanlæg forsinket

Redaktionen Fredag, 06. maj 2022 - 09:59

Affaldet hober sig op på de grønlandske lossepladser. Det er et problem flere steder i blandt andet Sydgrønland, fordi det ellers indsamlede affald nemt bliver taget af vinden og bliver spredt i områderne omkring dumpene.

Det skriver avisen Sermitsiaq.

Det vil det fælleskommunale affaldsselskab Esani nu gøre noget ved, lover Esani-direktøren Frank Rasmussen.

Affaldsmængderne hober sig op, fordi der ikke er forbrændingskapacitet nok – og det har lange udsigter, inden alt affald kan brændes i Grønland.

Der er planlagt to nye centrale forbrændingsanlæg for hele Grønland i Nuuk og Sisimiut. Det var oprindeligt planen, at forbrændingsanlægget i Nuuk skal stå færdigt i september 2023, og anlægget i Sisimiut januar 2024. Finansieringen af anlæggene faldt allerede på plads med de to grønlandske banker som partnere før jul.

Byggeopgave til 400 millioner

Men det har vist sig vanskeligt at finde entreprenører, der har tid, kapacitet og lyst til at byde på den 400 millioner kroner store byggeopgave, og nu regner direktør Frank Rasmussen med, at det tidligst bliver i løbet af 2024.

– I øjeblikket regner vi med, at det nye forbrændingsanlæg i Nuuk står færdigt primo 2024 og det i Sisimiut cirka syv måneder senere, siger Frank Rasmussen til Sermitsiaq.

