Ekstra-regning på millioner: Forbrændingsanlæg bliver dyrere

Kassaaluk Kristensen Torsdag, 26. oktober 2023 - 07:52

Byggerierne af forbrændingsanlæggene er blevet dyrere end først antaget.

Selve byggeriet samt renter for kreditter og den kommende langsigtede finansiering af anlæggene er steget. Derfor har det fælleskommunale selskab ESANI A/S, behov for yderligere finansiering.

De fire kommuner, Kommune Qeqertalik, Qeqqata Kommunia, Kommuneqarfik Sermersooq og Kommune Kujalleq skal i den kommende tid alle tage stilling til merfinansiering af forbrændingsanlæggene.

ESANI er allerede i gang med at undersøge mulighederne for yderligere finansiering til projekterne, fremgår det af dagsordenen for kommunalbestyrelsesmøde i Qeqqata Kommunia.

Flere penge skal der til

ESANI A/S har regnet ud, at selskabet mangler op til 50 mio. kr. til projektet. De fire kommuner, der er ejere af ESANI, har hver investeret 500.000 kroner i selskabet og indskudt 10 millioner kroner som ansvarlig lånekapital. Derudover har hver ejer modtaget 12,5 mio. kr. i tilskud fra Selvstyrets Miljøfond, som er indskudt i selskabet.

Kommunerne og ESANI arbejder med en model, hvor de ekstra millioner hentes via yderligere kreditter og ikke fra kommunekasserne. Det kræver dog dispensation fra Selvstyret:

- Hvis kapitalbehovet skal finansieres igennem optagelse af kreditter, vil selskabets soliditet i en årrække komme under 25 procent. Soliditeten vil falde til omkring 18 procent i 2024 og efterfølgende stige over årene frem til 2031, hvor den igen vil være over 25 procent, oplyses det i sagen.

Departement åben for dispensation

Ejerne har godkendt, at selskabet har pantsat de to forbrændingsanlæg mod kredit, med det forbehold at selskabets soliditet er på mindst 25 procent.

For at sikre, at Kommunalbestyrelsens godkendelse af pantsætningen af de to forbrændingsanlæg ikke giver anledning til bemærkninger fra revisionen af de kommunale regnskaber, er der behov for enten at øge egenfinansieringen fra egen kommunekasse, eller ansøge om dispensation fra kravet om mindst 25 procent soliditet.

ESANI har derfor bedt kommunerne om bemyndigelse til at ansøge om dispensation fra soliditetskravet i en årrække, så forbrændingsanlæggenes finansiering kan komme på plads.

- Departementet for Finanser og Skatter har tilkendegivet, at man vil se positivt på en ansøgning fra kommunerne om en dispensation.

Forbrændingsanlægget i Nuuk forventes at komme i brug til næste år, mens forbrændingsanlægget i Sisimiut forventes at være klar i 2025.