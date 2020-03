Forældre: Vuggestuebørn slået - ledelsen var tavs

Redaktion Tirsdag, 03. marts 2020 - 17:48

Obs. Rubrikken præciseret klokken 19:40.

- Det hele er meget tys-tys.

Sådan siger Ivalu Olsen og Tupaarnaq Hansen, der i efteråret opdagede, at deres børn på halvandet år ændrede opførsel derhjemme.

Det skriver avisen AG.

- De begyndte at slå sig selv og være ekstremt ked af det. Men de havde jo ikke noget sprog og kunne derfor ikke fortælle os, hvad der var sket, siger de to mødre.

Ville vide mere

Tupaarnaq Hansen forsøgte at finde ud af, hvad der kunne ligge bag datterens opførsel. Da hun nævnte navnet på en af vuggestuens ansatte, reagerede datteren på en måde, så hun blev klar over, at barnet havde været ude for nogle hårdhændede oplevelser med den pågældende.

Dagen efter kontaktede hun vuggestuens leder for at spørge til medarbejderens opførsel. Det viste sig, at vedkommende var blevet fyret, men der forelå ingen forklaring bag fyresedlen. Og ledelsen i vuggestuen havde ikke taget initiativ til at fortælle forældrene, hvad der var foregået, så de kunne tage ekstraordinært hånd om deres børn.

- Jeg insisterede på at få årsagen at vide, og fik til sidst bekræftet, at det var, fordi hun havde slået børnene, siger Tupaarnaq Hansen.

