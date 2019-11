Forældreorloven forlænges med fire uger

Jørgen Schultz-Nielsen Tirsdag, 05. november 2019 - 07:25

Ved at forlænge forældreorloven skaber man ”bedre rammer for, at barnet får en god og tryg start i livet, hvilket er af stor betydning for barnets senere udvikling”, fastslår Familieudvalget.

Forældre eller adoptanter der har fået et barn får med lovforslaget ret til 21 uges forældreorlov. Forældre eller adoptanter, der får tvillinger eller flere børn får ret til 25 ugers forældreorlov.

Prisen

Finansdepartementet har beregnet, at de ekstra fire ugers forældreorlov vil koste 7,8 millioner kroner årligt. Tilbage i 2016 vurderede man, at udgiften lå på 12,3 millioner kroner.

Det fremgår af betænkningen, at Naalakkersuisut har planer om at fremsætte et nyt og mere gennemgribende lovforslag på Forårssamlingen i 2020, der vedrører forældreorlov. Hvad Naalakkersuisut har i tankerne, fremgår imidlertid ikke af betænkningen.

Det bemærkes imidlertid, at det kun vil være positivt, at en forlængelse af forældreorloven træder i kraft allerede fra nytår, ”indtil det kommende lovforslag fremsættes og (eventuelt) vedtages”.