Forældre udmatter pædagoger

Redaktionen Fredag, 13. marts 2020 - 16:04

Børnehaver og vuggestuer er under hårdt pres. Pædagoger bukker under for stress. Vikarer udebliver, da det ikke kan betale sig for dem at påtage sig en vagt. Og så har daginstitutionerne meget svært ved at konkurrere med andre arbejdsgivere, som frister pædagoger med en bedre løn.

Det skriver AG.

Det er kort fortalt de alvorlige udfordringer, området kæmper med i det daglige, om som nu sammenfattes i et tillæg til Naalakkersuisuts strategi- og handleplan for fagpersonale på daginstitutionerne.

Fokus er fastholdelse af personalet, og i den forbindelse er der nedsat en følgegruppe bestående af uddannelsessteder, faglige organisationer, kommuner og selvstyret.

Anbefalinger

Gruppen fremsætter en række anbefalinger, der peger frem mod løsninger samt direkte ind i hjertet af de problemer, som eksisterer i børnehaver og vuggestuer.

I hverdagen opleves problemerne meget kontant, når kollegaen melder sig syg.

- Der bliver holdt orlov på grund af stress, da arbejdet aldrig kan udføres tilfredsstillende lyder det fra følgegruppen, som også peger på presset fra forældrene.

- Der bliver flere og flere forældre med højere og højere krav En ny generation af forældre med behov for støtte, der kræver megen tid til rådgivning. Der resulterer i udmatning af medarbejdere. Børn med særlige behov bliver mere hårde, og der bliver flere. Det sker som følge af samfundsudviklingen, skriver følgegruppen i sin supplerende rapport.

Læs hele artiklen i AG – få adgang herunder: