Forældre politianmelder Anstalts-ledelse

Jørgen Schultz-Nielsen Onsdag, 03. juli 2019 - 08:13

Leif Pedersen og Gitte Adler Reimer har begge en søn, der står anklaget i den store hashsag, hvilket er forklaringen på, at de er tilbageholdt på den nye Anstalt i Nuuk.

De står nu frem over for Sermitsiaq.AG, fordi de oplever en Anstalts-ledelse, der ikke vil tage dem alvorligt og sikre, at de indsatte kan få mad.

Torsdag i sidste uge ville Leif Pedersen besøge sin søn og medbragte brød, pålæg, sodavand og to frosne pizzaer. Hvilket han så ofte før havde medbragt til den gamle anstalt.

Husorden

Han havde forud for besøget via Kriminalforsorgens ”Husorden” kunne læse følgende:

”Der må ikke indleveres madvarer eller andre nydelsesmidler og genstande, der ikke kan undersøges”.

Leif Pedersen blev derfor stærkt forundret over, at han efter besøget fik at vide, at han skulle tage de medbragte madvarer med hjem igen.

Efter en del diskussion med flere ansatte i Anstalten fik han udleveret et papir, hvor det fremgår, at mad og drikkevarer ikke må medbringes. Hvor bilaget, der ikke var udstyret med kriminalforsorgens logo stammer fra, aner Leif Pedersen ikke. Det har ligeledes ikke været muligt for Sermitsiaq.AG at finde bilaget på Kriminalforsorgens hjemmeside.

Ingen mad over weekenden

De tiltalte i hashsagen skulle næste dag i retten, og de returnerede først til Anstalten sent om eftermiddagen ved 16.30-tiden, og på det tidspunkt var kiosken lukket og ville først åbne mandag. De tilbageholdte skal selv indkøbe madvarer i kiosken og sørge for madlavning.

Om lørdagen henvendte Gitte Adler Reimers søn sig til sin mor. Han er diabetiker og skal derfor følge en rimelig stram kostplan, så han ikke går i koma.

- Min søn var desperat over ikke have noget mad. Jeg kontaktede Anstalten, men de ville ikke åbne kiosken, fortæller Gitte Adler Reimer, der valgte at tage ud til Anstalten med nogle madvarer.

- Efter en ophidset diskussion med personalet fik jeg endelig lov til at aflevere maden til min søn, oplyser Gitte Adler Reimer, der samtidig klager over, at madvarerne i Anstaltens kiosk langt fra lever op til at være egnet til diabetikere, der gerne skal have fedtfattigt mad.

Dybt forkasteligt

Hendes oplevelse er, at personalet slet ikke er gearet til at håndtere de indsatte.

- De ved udmærket godt, at min søn har sukkersyge, alligevel nægter de at hjælpe ham. Det er dybt forkasteligt.

- Det pudsige er, fortæller forældrene, at vi sagtens kan aflevere madvarer til vore børn i retten. Disse madvarer kan de uden problemer få med ind i Anstalten.

Forældrene har klaget til lederen af såvel anstalten, Tina Dam, som direktøren for Kriminalforsorgen, Naaja H. Nathanielsen. Men begge nægter at gå ind i en dybere dialog med forældrene, da de henholder sig til at ”forældrene ikke er part i sagen”, og de er ikke udstyret med en ”fuldmagt” fra sønnernes side.

- Jeg skal dog igen henvise til, at anbragte til enhver tid kan klage over forholdene, skriver Naaja H. Nathanielsen således i en mail til Leif Pedersen tirsdag morgen.

Henviser til ny bekendtgørelse

Hun oplyser imidlertid følgende:

- Den nye genstandsbekendtgørelse og det nye lukkede regime er selvfølgelig en ændring af det vante for de tilbageholdte, der har oplevet den gamle genstandsbekendtgørelse, og som har siddet under et åben regime. Det er min opfattelse som overordnet ansvarlig, at der ikke hersket ”kaotiske forhold” i det omfang, du beskriver.

Sermitsiaq.AG har talt med Naaja H. Nathanielsen, der ikke vil kommentere den konkrete sag, da den kan ende som en klagesag. Hun indrømmer imidlertid, at Kriminalforsorgen i deres kommunikation til pårørende og indsatte har fejlet.

Det viser sig nemlig, at den husorden, som Kriminalforsorgen linker til vedrørende Anstalten for Nuuk, ikke er opdateret og retvisende.

Der er eksempelvis kommet en ”genstandsbekendtgørelse”, som de tilbageholdte kun vil opfatte som en stramning og indskrænkning af deres rettigheder.

Hjemmeside skal rettes til

- Der er ingen tvivl om, at vi skal have hjemmesiden rettet til, lover direktøren for Kriminalforsorgen.

Hun oplyser desuden:

-Vi måtte tidligere acceptere nogle forhold, som ikke fulgte reglerne. Derfor vil de tilbageholdte opleve reglerne som en stramning i den nye Anstalt, der opererer med lukkede og halvåbne afdelinger.

Naaja H. Nathanielsen understreger, at hun vil se frem til en klage, som hun kan forholde sig til.

- Jeg ønsker naturligvis, at vi skal kunne se sagligt og kritisk på vor egen virksomhed. Men det skal foregå på den rigtige måde og ikke via pressen, understreger direktøren.