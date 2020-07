Forældre i opråb: Forhold i daginstitution bør forbedres

Kassaaluk Kristiansen Tirsdag, 21. juli 2020 - 09:04

Daginstitutionen Nuka i Kangerlussuaq har lidt vandskade op til flere gange, hvilket resulterer i, at børn ikke har adgang til rindende vand og optimale toiletforhold. Og det er uacceptabelt, fortæller mor til to og forældrerepræsentant i Kangerlussuaq, Marit Johnsen til Sermitsiaq.AG.

Vandet løber ned af vægge på toilettet. Det resulterer i, at vandet nu er lukket, indtil skaderne udbedres:

- Alt vand blev slået fra, og ingen børn eller voksne havde tilgang til toilet eller rent vand hele dagen. Børn fik ble på, og de ældste måtte løbe hen over en meget trafikeret vejen for at låne toilettet til borgerservice. Der blev ikke vasket hænder, inden man skulle spise, det eneste børnehaven kunne bruge var vådservietter og engangshandsker, lyder det fra Marit Johnsen.

Skade udbedret

Qeqqata Kommunia oplyser til Sermitsiaq.AG, at skaden i daginstitutionen nu er udbedret, og at børnene har opholdt sig i bygdens skole under udbedringen.

Endvidere skal tilsyn af bygninger ske i løbet af efteråret i samarbejde med stedets borgerservice.

Qeqqata Kommunia glæder sig over, at forældre til børn i daginstitutionen er årvågne og kræver de bedste forhold.

- Jeg syntes, at det er dejligt med vågne og aktive forældrerepræsentanter, som vil tage den tørn for at skabe bedste rammer for deres børns pasning og udvikling, lyder det fra daginstitutionschef i Qeqqata Kommunia, Amos Frederiksen.

Hvis skaden skulle ske igen, har personalet nu fået retningslinjer.

Forældre bedes hente deres børn, mens håndværkerne arbejder for at udbedre skaden.

Børn afleveres og opholder sig i skolens lokaler, mens håndværkerne udbedrer skaden.

Det var fedt og olier, der belastede kloaksystemet under daginstitutionen, der forårsagede vandskaden i daginstitutionen, oplyser Qeqqata Kommunia.