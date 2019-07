Forældre føler skyld og skam, når barnet døjer med en øresygdom

Redaktionen Onsdag, 10. juli 2019 - 14:01

Det er forskernes håb med studiet at bidrage til en endnu større forståelse for familiernes situation.

Mellemørebetændelse hos børn påvirker hele familien og forældrene er plaget af skyldfølelse og skam over deres barns øresygdom. Det viser en netop offentliggjort undersøgelse finansieret af Grønlands Naturinstitut. Læge og ph.d.-studerende ved Grønlands og Københavns Universitet Malene Nøhr Demant har undersøgt, hvordan dét at have et barn med mange mellemørebetændelser påvirker livet for familien. For at få en bedre forståelse for familiernes situation, har hun foretaget interviews i tre forskellige byer i Grønland, oplyses det i en pressemeddelelse.

Komplekst samspil

- Med undersøgelsen viser vi, at mellemørebetændelse i Grønland har konsekvenser for de ramte familier i en grad, der rækker langt ud over søvnløse nætter, feber og øresmerter. Der er tale om et komplekst samspil hvor skyld, skam og social isolation fylder rigtig meget. Og forældrene er bange for, hvilke konsekvenser mellemørebetændelserne kan få for deres barns udvikling og fremtid, fortæller Malene Nøhr Demant.

Grønland er et af de lande i verden der har flest problemer med mellemørebetændelse, hvor op mod 14% af alle grønlandske børn og unge lider af kronisk mellemørebetændelse. Undersøgelsen er en del af Malene Nøhr Demants ph.d.-projekt, der har til formål at forbedre behandlingen af børn med mellemørebetændelse.

Undersøgelsen Undersøgelsen er lavet i samarbejde med seniorrådgiver Christina Viskum Lytken Larsen fra Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet og professor Preben Homøe fra Øre-, næse-, hals- og kæbekirurgisk afdeling på Sjællands Universitetshospital i Køge og professor ved Ilisimatusarfik.

- Vi håber at projektet kan være med til at hjælpe forældre til at formidle de tanker og bekymringer de må have i forbindelse med deres barns øresygdom, samt at hjælpe sundhedspersonalet til at forstå de ramte familier bedre, siger Malene Nøhr Demant og tilføjer:

- Derved får vi som sundhedspersonale måske bedre forudsætninger for at tage hånd om både forældrenes bekymringer og børnenes behandling”.

Tidsskrift

Resultaterne fra undersøgelsen er netop udkommet i det internationale tidsskrift ”International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology”. Malene Nøhr Demant fremlagde desuden studiet ved konferencen ”International symposium on recent advances in otitis media 2019”, der blev afholdt i Californien 9.-13. juni.