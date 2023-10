Nu skal de forældede idrætshaller ses efter i sømmene

Jensine Berthelsen Tirsdag, 17. oktober 2023 - 16:58

Tirsdag er Inatsisartut og Naalakkersuisut klædt på til den helt store sportsdebat.

Det sker som følge af Nivi Olsen (D)'s forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at undersøge mulighederne for at anlægge løbebaner og øvrige atletikfaciliteter i hele landet.

Naalakkersuisut er helt på sportsånd med forslagsstilleren, for de indstiller forslaget til vedtagelse og oveni er de villige til at putte flere penge til undersøgelsen, der skal inkludere undersøgelser af landets idrætshaller og øvrige sportsfaciliteter.

Behovsanalyse af eksisterende og fremtidige idrætsfaciliteter

Naalakkersuisut oplyser i forbindelse med svaret til forslagsstilleren at de sammen med Grønlands Idrætsforbund har underskrevet en resultatkontrakt for perioden 2023-2027 med det formål at styrke befolkningens engagement til et sundere liv.

- Naalakkersuisut og Grønlands Idrætsforbund har blandt andet aftalt at udføre en behovsanalyse af eksisterende og fremtidige idrætsfaciliteter, oplyser Naalakkersuisoq for sport og idræt, Aqqaluaq Biilmann Egede (IA).

Det er kommunalbestyrelserne der har det overordnede ansvar for, at der udbydes et bredt spekter af idræts- og motionstilbud i kommunen, og fastsætter mål og rammer, mens Naalakkersuisut kan yde tilskud til anlæg, renovering og indretning af idrætsanlæg, såfremt der er afsat midler til formålet i Finansloven.

Men uanset hvem der har ansvar for hvad, har Naalakkersuisut valgt at imødekomme Nivi Olsen i hendes forslag.

- Naalakkersuisut bemærker at forslagsstiller har anslået at undersøgelsen vil kunne udføres indenfor en økonomisk ramme på halv million kroner. Naalakkersuisut vurderer at en opgave i det omfang som foreslået vil kunne løses for en ramme på omkring 1 million kroner. På den baggrund indstiller Naalakkersuisut forslaget til vedtagelse, sagde Aqqaluaq Biilmann Egede på vegne af Naalakkersuisut.

Men forslaget skal i udvalgsbehandling før den endelige afgørelse bliver truffet. 2. behandlingen vil efter planerne foregå den 10. november.