Foodtruck skal give fodfæste i Danmark

Walter Turnowsky Søndag, 29. december 2019 - 14:08

Med sin foodtruck hjælper projektet Arctic Street Food unge grønlændere i Aalborg med tage ansvar for eget liv og for at få et arbejde eller en uddannelse.

Nu vil folkene bag projektet sætte endnu tidligere ind og tage imod de unge lige så snart de ankommer til Danmark.

- Vi vil gerne etablere et introduktionsforløb, så de unge kan få en god start, når de flytter herned, siger Mads Siegenfeldt fra det Grønlandske Hus i Aalborg.

LÆS OGSÅ: Madbod giver stolthed - og mål i livet

Det snart forgangne år har været et etableringsår for Arctic Street Food, hvor madboden har besøgt arrangementer og budt på lækkerier med udgangspunkt i Grønland. Næste år får projektet sine egne lokaler ved havnen i Aalborg. Her vil man kunne øve i at lave mad samt forberede næste servering rundt omkring på gader og pladser.

- Vi håber, at det i endnu højere grad kan blive et samlingssted, hvor de unge kan mødes. De er jo langt hjemmefra og så kan det være en vigtig støtte, at der er et sammenhold, som man kan støtte sig op ad.

Og som del af den udvikling, arbejde Arctic Street Food også på, at tilbyde et introduktionsforløb, som det er håbet Aalborg Kommune vil kunne visitere til. Men Mads Siegenfeldt vil gerne sætte endnu tidligere ind.

- Det er mit håb, at vi kan etablere kontakt til grønlandske kommuner, så de kan fortælle de unge om muligheden allerede inden de tager afsted. På den måde kan vi måske allerede have kontakten inden de unge ankommer til Danmark.