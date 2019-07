Foodlab tager form

Toke Brødsgaard Søndag, 14. juli 2019 - 09:23

Et længe ventet kommunalt initiativ, der giver iværksættere uden egne faciliteter mulighed for at udvikle deres produkter i et fødevaregodkendt køkken, er nu ved at være klar.

Faciliteterne åbner op for alle former for aktiviteter indenfor fødevareproduktion. Om man blot vil lave en lille portion kvanmarmelade, lave og pakke sine hjemmelavede rensdyrpølser eller gennemføre en workshop med partering af en sæl, kun fantasien sætter grænser.

Muliggør nicheproduktioner

At små private iværksættere får mulighed for at lave produkter i et fødevaregodkendt køkken, muliggør, at de også må sælge disse produkter.

Det gør, at man fremover lovligt vil kunne sælge sushiruller på internettet, marmelader til krydstogtgæster eller producere produkter, der kan videresælges i butikker.

Aftagere står klar

Kommunen har banet vejen til Pisiffik, Brugseni og flere andre handlende, der brænder for at få lokale produkter på hylderne.

Det er derfor også til gavn for de handlende, at muligheden nu kommer for, at der kan laves lokale produkter, der ikke nødvendigvis vil kunne bære, at der skulle laves et kæmpe produktionsapparat - eller i hvert tilfælde ikke til at begynde med.

Legeplads som springbræt

Nuuk FoodLab, som køkkenet kommer til at hedde, er også tænkt som et sted, hvor nye iværksættere kan få lov til at prøve deres idéer af, før de skal skalere dem op, til at de selv kan starte deres egen virksomhed.

Flere interesserede har allerede meldt sig på banen og venter blot

på startskuddet.

Starter med test

Allerede nu går de første i gang med at teste køkkenet. Dette er en række af de interesserede, der har meldt sig på banen. Meningen er så, at de skal kommen med feedback på, hvordan det hele fungerer, hvad der mangler, og hvordan det kan forbedres.

Den officielle åbning af køkkenet ventes at blive 2. september, hvor borgmester Charlotte Ludvigsen vil indvie køkkenet.

– Jeg kan slet ikke vente til, vores borgmester skal ned og lave sin egen

sortebærmarmelade, fortæller Emil Skjervedal, der er chef for vækst og bæredygtighed i Kommuneqarfik Sermersooq.

Drives af brugerne

Der vil ikke være en fast pedel knyttet til køkkenet, og det vil under brug ikke være under opsyn. Det er derfor op til brugerne selv at sørge for efter brug at rengøre lokalerne og rapportere, når der er noget, der skal ordnes. Dette gør også, at der bliver udarbejdet klare regler og procedurer for, hvordan køkkenet må og skal bruges, samt hvordan dette rengøres.

Til gengæld bliver der lavet en mærkning, som man kan bruge, når varerne er produceret i Nuuk FoodLab, så folk kan se, de er lavet under ordnede forhold.

Vil du vide mere

Interesserede, der sysler med et fødevareprojekt og har en idé, de gerne vil prøve kræfter med eller har brug for sparring om, hvordan de kan bruge Nuuk FoodLab, er meget velkomne til allerede nu at kontakte projektleder Jula Maegaard-Hoffmann på foodlab@sermersooq.gl.

Det er også Jula, man skal have fat i, hvis man vil have informationer om brugen af køkkenet. Til selve bookningerne af køkkenet bliver der lavet en bookingportal, hvor det bliver muligt at se, hvem der bruger køkkenet hvornår. Det er ligeledes muligt allerede nu at aftale med Jula, at man kan se lokalerne.