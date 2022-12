Fontain forsvarer skattestigning: Skal skabe mere lighed

Thomas Munk Veirum Fredag, 09. december 2022 - 17:50

Fra første januar øges beskatningen på en række såkaldt frie goder, som arbejdsgivere kan stille til rådighed for deres medarbejdere.

Det drejer sig om blandt andet fri telefon, fri internet og fri kost. Modellen for beskatning af fri bolig er ændret allerede i år, hvilket betyder højere skat for at bo i visse boliger.

IA's politiske ordfører i Inatsisartut Agathe Fontain forsvarer skattestigningerne, som blev vedtaget i 2021 under IA-Naleraq koalitionen:

- Ændringerne er i tråd med Inuit Ataqatigiits politik, nemlig at skabe mere lighed og mere råderum til dem der har mindst.

- Naturligt at se på de frie goder

- Der skal ikke være i tvivl om, at Inuit Ataqatigiit arbejder for at skabe mere råderum i økonomien - hos dem der har mindst. Det kræver, at dem, der har mest, giver lidt mere, da vi ikke ønsker at hæve skatten på arbejde, så derfor ser vi meget naturligt på de arbejdsfri indkomster/goder, udtaler hun i en pressemeddelelse.

Nyheden om den højere beskatning har fået kritiske kommentarer med på vejen på sociale medier. Derudover har arbejdsgiverforeningen Grønlands Erhverv fortalt, at foreningens medlemmer oplever de ændrede regler for beskatning af fri eller delvis fri bolig som en stor administrativ byrde.

Agathe Fontain fastholder, at ændringerne er en god idé:

Firkantede regler

- Når vi laver regler bliver de nødt til at være lidt firkantede. Så ja, du bliver beskattet af den mad du får gratis på dit arbejde, hvis du spiser der. Det er et gode du får, og som du ellers vil skulle betale selv.

- Vi kan altid se på reglerne og vurdere, om de fortsat er retfærdige, men vi kan ikke gå på kompromis med, at nogen skal være med til at betale for samfundets kerneydelser og for det stigende antal ældre, som vi også ønsker får en god alderdom. Dette hænger nøje sammen, udtaler hun i meddelelsen.