Fondsmidler: 17 grønlandske borgere i Danmark får besøgsrejse til landet

Jensine Berthelsen Fredag, 03. november 2023 - 17:49

Den Grønlandske Fond har i forbindelse med uddelingen af fondsmidlerne givet 17 borgere fra Grønland, som bor i Danmark, og som efter flere års ophold i Danmark har et særligt behov for et ophold i Grønland, mulighed for at komme hjem på besøg.

Følgende har fået midler fra Den Grønlandske Fond: 17 besøgsrejser fra Danmark og til byer i hele landet, herunder; Qaqortoq, Nuuk, Qasigiannguit og Aasiaat

5 foreningsprojekter

2 bøger

2 kulturprojekter

2 medieprojekter

1 studieprojekter

Også børn af enlige forældre tilgodeses

Der er en bred vifte af fordelingen af midler, hvor fonden også har tilgodeset børn med enlige forsørgere eller familier med store søskendeflokke, kan komme på en fællesrejse, hvor de bl.a. skal besøge Tivoli, Zoo Have, Lalandia i Danmark.

Derudover har fonden delt penge til grønlænderforeningen Kilitaq, der fejrer 30 år, mindesmærke til Ole Schmidt, der har udført redningsarbejde ved Aasiaat, en række projekter under fællesforeningen Inuit i Danmark, to bogprojekter, filmprojekt der tager udgangspunkt i Hans Anthon Lynges bog "før skibet ankom", dokumentarfilm om arktisk sport/Denne games, genoptryk af grønlands quiz'en og støtte til den store Nordic, Art, Music & Performance Workshop i Sisimiut.

Bestyrelsen er Rigsombudsmanden Julie Præst Wilche, der er formand og Miki Jensen, IA´s sekretariatschef Jane P. Lantz samt departementschef Hans-Peder Barlach Christensen.

Den Grønlandske Fond uddelte i denne forbindelse 401.361,00 kroner i denne omgang.

Fonden uddeler midler to gange om året, og der er derfor to ansøgningsfrister, den ene 1. april og den anden 1. oktober.