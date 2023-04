Fond yder storslået kunst-donation

Thomas Munk Veirum Tirsdag, 18. april 2023 - 10:30

Grønlands Nationalgalleri har vind i sejlene i 2023. I midten af februar modtog galleriet en donation fra en anonym giver på hele 50 mio. kr., som skal bidrage til opførelsen af selve galleriet, og nu meddeler bestyrelsesformanden, at man har modtaget endnu en kostbar gave.

Inge og Hans Lynges Fond (tidligere Hans Lynges Fond) har nemlig doneret hele fondens samling, der består af en lang række malerier og skulpturer samt flere hundrede tegninger og skitser af den afdøde kunstner Hans Lynge til galleriet.

Donationen fandt sted ved et møde i Grønlands Repræsentation i Danmark 14. april, og bestyrelsesformand for Grønlands Nationalgalleri for Kunst, Josef Motzfeldt, udtaler, at værkerne vil udgøre hovedstenen i Nationalgalleriets samlinger. Det skriver Josef Motzfeldt i en meddelelse.

Skal også rundt på udstillinger

Josef Motzfeldt takkede ved mødet Inge Lynge samt Inge og Hans Lynges Fond for den fornemme gave og understregede Hans Lynges umådelige betydning for grønlandsk kunst og kultur.

Også Inge Lynge glædede sig over, at værkerne nu er i sikker havn og udtrykte håb om, at de snart kan vende hjem til en værdig placering i Grønland, oplyser Josef Motzfeldt.

Værkerne er nu placeret i museumsdepot og vil inden turen over Nordatlanten blive præsenteret på udstillinger i Danmark.

Ifølge Josef Motzfeldt er realiseringen af de fysiske rammer for Nationalgalleriet år rykket tættere på, og bestyrelsen håber på, at man måske allerede indeværende år, kan overdrage byggesummen til Selvstyret, der skal forestå opførelsen af galleriet. Det vurderes i alt, at ville koste omkring 260 mio. kr. at bygge nationalgalleriet. Af større donationer kan nævnes, at Naalakkersuisut har lovet 50 mio. kr. og en privat donor yderligere 50 mio. kr.

Overdrager også privatejede værker

Inge Lynge har desuden ved et gavebrev sikret, at de værker af Hans Lynge, som hun ejer personligt, vil blive overdraget til Nationalgalleriet efter hendes død.

Inge Lynge og Josef Motzfeldt ved donationen. Grønlands Nationalgalleri for Kunst

Inge Lynge fortalte tilbage i 2011 i forbindelse med en arkitektkonkurrence om nationalgalleriet, at hun ville forære sin privat samling af sin afdøde mands værker. Dengang blev det oplyst, at det drejer sig om 20-25 oliemalerier, fire-fem skulpturer, bogillustrationer, skitser og anden form for kunst:

- I øvrigt har de ikke været helt nemme at samle sammen. Da jeg mødte Hans, ejede han ikke nogen af sine egne værker. Han mente, at han altid kunne male noget nyt, sagde Inge Lynge om sin samling tilbage i 2011.

På Grønlands Nationalgalleris hjemmeside, kan man se en list over de andre værker, som galleriet indtil videre ejer.