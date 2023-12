Fond støtter syv ambitiøse grønlændere

Thomas Munk Veirum Mandag, 04. december 2023 - 09:32

Ivalo & Minik Fonden har endnu en gang uddelt legater til grønlandske studerende, som ønsker at uddanne sig i udlandet.

Formand for fondens bestyrelse, forskeren Minik Rosing, udtaler i en pressemeddelelse, at fonden oplever at få flere og flere velkvalificerede ansøgningen, hvilket er til stor glæde:

- Det er dejligt at så relativt mange ønsker at dygtiggøre sig på deres drømmeuddannelse væk fra de kendte og trygge rammer i Grønland og Danmark, udtaler Minik Rosing og fortsætter:

- Denne gang giver vi legater til grønlændere, der ønsker at studere i lande som Holland, England og Australien. Vi håber, at de alle lærer en masse og kommer hjem til Grønland og bruger deres kompetencer.

Fonden skriver, at det er økonomiske bidrag fra Royal Greenland, Royal Arctic Line, NunaFonden og GrønlandsBANKENs Erhvervsfond, der gør fonden i stand til at støtte grønlændere med uddannelsesmæssig udlængsel.

Efterårets legatmodtagere:

Victor Langholz har fået et legat til at studere en Master of Science i International Business på HULT International Business School i London, England.

Sigrid Christiansen har fået et legat til at studere en overbygning som bogbinder på Leksand Folkhögskola i Sverige.

Najârak Demant-Poort har fået et legat til at studere/forske et halvt år på Institutt for Samfunnsforskning i Oslo i forbindelse med udarbejdelsen af sin Phd. på Ilisimatusarfik.

Najannguaq Berthelsen har fået et legat til at videreuddanne sig til gletsjerguide i Island.

Edna Lyberth har fået et legat til at læse et semester på University of Western Australia i Perth i forbindelse med sin uddannelse i fiskeriteknologi på DTU.

Annika Christiansen har fået et legat til at studere et semester på University of the Sunshine Coast i Australien i forbindelse med sin uddannelse i Natural & Cultural heritage på Københavns Professionshøjskole.

Amaasa Olsen har fået et legat til at læse en Master i Sociologi på University of Amsterdam i Holland.

Ivalo & Minik Fondens bestyrelse mødes to gange om året for at uddele legater, og Minik Rosing håber, at bestyrelsen modtager mange og velkvalificerede ansøgninger til næste uddeling, hvor ansøgningsfristen er den 15. februar 2024.