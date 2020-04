Fond giver 2,8 mio. kr. til corona-test

Thomas Munk Veirum Fredag, 17. april 2020 - 08:06

Selvstyret får en økonomisk håndsrækning fra Novo Nordisk Fonden til den bekostelige kamp mod coronavirus.

Fonden har bevilget 2,8 millioner kroner til ”videreførelse af PCR-testning for COVID-19 i de midlertidige PCR-faciliteter i Nuuk”, oplyser fonden til Sermitsiaq.AG.

Tidligere er corona-prøver blevet sendt til Statens Serum Institut i Danmark, men i denne uge har landslæge Henrik L. Hansen meddelt, at man har taget nyt testudstyr i brug i Nuuk. Formålet er blandt andet at spare transporttiden til Danmark.

Testfaciliteterne i Nuuk er finansieret af en donation fra Trawler rederierne Sikuaq Trawl og Niisa Trawl, som tilsammen har støttet etablering og drift i den første måned svarende til 2,6 millioner kroner.

Chef i Departementet for Sundhed, Tine Pars, fortæller, at donationen fra Novo Nordisk Fonden formentlig vil kunne dække udgifterne til at teste for corona-virus i flere måneder:

- Bevillingen fra Novo Nordisk Fonden udgør et væsentligt bidrag til, at vi kan køre setupét yderligere tre måneder på eksterne bevillinger, siger Tine Pars.

I alt 4,2 mio. kr. til grønlandske projekter

Udover støtte til fortsat test af corona-prøver i Nuuk, har fonden også givet 743.280 kroner til køb af udstyr til overvågning af patienter indlagt med COVID-19 på regionssygehuse og i bygder samt opkvalificering af sundhedspersonale.

Med de to bevillinger kommer fondens samlede støtte til projekter i Grønland op på 4,2 mio. kr, fordi fonden også har støttet to andre projekter.

Det ene projekt handlede om at lave små film på grønlandsk målrettet til børn om myndighedernes anbefalinger for at undgå coronasmitte. Det andet projekt er en informationsavis om coronavirus, som Mediehuset Sermitsiaq.AG har udgivet.

I alt har Novo Nordisk Fonden uddelt 77,7 mio. kr. til 44 projekter, der på kort sigt kan være med til at afbøde de sundhedsmæssige konsekvenser af COVID-19-epidemien i hele rigsfællesskabet.