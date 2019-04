Folketingsvalg: Her er de fire IA-kandidater

Kassaaluk Kristiansen Onsdag, 24. april 2019 - 11:55

IA har valgt at have fire kandidater til den kommende folketingsvalg.

Kandidaterne er:

Aaja Chemnitz Larsen

Sofia Geisler

Aqqalukkuluk Fontain

Anders Jensen

Valgprogrammet

IA har lavet en folder, hvor partiet sætter tre ting på dagsordenen under valgkampen. Vækst, velfærd og en plads i samfundet.

Partiet vil fokusere på at skabe samarbejde og finde samarbejdspartnere ved den sidste valgperiode, så landet kan finde andre lande at samarbejde med som selvstændigt land, udover Danmark.

Og specielt selvstændighedsspørgsmålet og hjemtagelse af ansvaret for ressortområderne, fylder en del i formandens tale. Selvom det er de grønlandske folk, og inatsisartut, der kan bestemme hvilke ressortområder der skal hjemtages, så mener formanden, at samarbejdet om det enkelte områder skal være til stede i både folketinget og inatsisartut.

- Det er både Inatsisartut og Folketinget der skal samarbejde, så ansvaret for ressortområderne kan hjemtages af Grønland på den mest givtige og sikreste måde, siger Múte B. Egede.

Dobbeltmandat

Ud af de fire folketingskandidater, er der en Inatsisartut-medlem.

Men den nuværende folketingsmedlem Aaja Chemnitz Larsen, stillede op til den sidste folketingsvalg i 2015 og blev valgt ind. Hun valgte at holde orlov fra Inatsisartut, mens hun er medlem i folketinget, og har ikke stillet op til Inatsisartut igen.

Sofia Geisler er på nuværende tidspunkt medlem i Inatsisartut.

Hun vil holde orlov fra arbejdet i Inatsisartut i et år, hvis hun bliver valgt ind i folketinget.

- Jeg vil koncentrere mig om arbejdet i folketinget i et år hvis jeg bliver valgt ind. For jeg ved, jeg kommer til at bruge tid på at sætte mig ind i arbejdsopgaverne. Efter det ene år vil jeg vurdere, om jeg vil være dobbeltmandat, eller om jeg vil fokusere på folketinget, siger hun til Sermitsiaq.AG.

Múte B. Egede understreger, at der altid er plads til dobbeltmandater i partiet, hvis det enkelte kandidater ønsker det. Han pointerer, at det vigtigste er, at der er samarbejde mellem inatsisartut og folketinget.