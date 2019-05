Folketingsvalg: Demokraatit præsenterer deres kandidater

Kassaaluk Kristiansen Onsdag, 15. maj 2019 - 11:37

Demokraatit stiller tre kandidater op, som borgerne i Grønland kan have mulighed for at stemme, når hele rigsfællesskabet stemmer til folketingsvalget den 5. juni.

Det bliver Nivi Olsen, Steen Lynge og Jens Christian Jacobsen der stiller op til folketingsvalget for Demokraatit. Partiets fungerende formand, Randi Vestergaard Evaldsen præsenterer kandidaterne samtidig med partiets kommende mærkesager i folketinget, hvis partiet repræsenterer landet.

- Vi skal skabe et godt samarbejde med Færøerne og Danmark, og skal arbejde for at hjemtage ansvaret for de sagsområder, som Danmark administrerer for Grønland, siger Randi Vestergaard Evaldsen under pressemødet.

Samarbejde er nøgleordet

Demokraatits folketingskandidater understreger, at det er vigtigt for landet, at en stærk person med en klar politik, der skal repræsentere landet i folketinget.

- Vi skal tage ansvar, og vi skal sørge for, at en stærk person, der kan komme med klare budskaber og en klar politik skal sidde i folketinget. Og det mener vi, at vi kan, siger Nivi Olsen.

Demokraatit har flere mærkesager, der spænder bredt. Blandt andet vil partiet arbejde for bedre vilkår for landets børn, og det skal ske gennem et tæt samarbejde i rigsfællesskabet. Også Grønlands ry udadtil skal styrkes, så folk udefra kan have mere viden og bedre forståelse af kulturen, mener partiets nye ansigt, Jens-Christian Jacobsen. Det er dog et tæt samarbejde, som partiet vil arbejde for i alle deres mærkesager.

- Udover det vil jeg gerne arbejde for et bedre samarbejde for at nedbringe klimaforandringerne. Det kan vi selvfølgelig arbejde for her i landet, men vi skal huske på, at alle i hele verden bliver påvirket af klimaforandringerne. Så vi bør samarbejde med alle, for at nedbringe klimaforandringerne så vidt muligt, siger Steen Lynge.

Dobbeltmandat eller ej

Både Nivi Olsen og Steen Lynge er medlemmer i Inatsisartut.

Nivi Olsen har allerede bestemt sig for at holde et års orlov fra Inatsisartut, hvis hun bliver valgt ind i Folketinget. Når det ene år er gået vil hun overveje, om hun vil fortsætte orloven eller have dobbeltmandat i både Inatsisartut og Folketinget.

For Steen Lynge er det dog mere simpelt.

- Jeg går ikke ind for dobbeltmandat. Derfor vil jeg holde orlov fra Inatsisartut resten af valgperioden, hvis jeg skal repræsentere Grønland i folketinget. Jeg mener nemlig, at det kan gå ud over arbejdet, hvis man har store ansvar i to så store steder, siger han til Sermitsiaq.AG.