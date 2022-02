Folketingsmedlemmer: Grønland skal kunne samarbejde med andre lande

Nina-Vivi Møller Andersen Tirsdag, 22. februar 2022 - 17:00

Debatten om Jim Lyngvilds kommende udstilling med billeder af sælskindsdesig på Ilulissat kunstmuseum raser derudaf. Men tonen i debatten kan være med til at afskrække samarbejdspartnere, understreger Folketingsmedlem Aaja Chemnitz Larsen.

- Jeg synes det er enormt vigtigt, at vi også er nødt til at åbne op for resten af verdenen, hvis vi ønsker at sælge sælskind. Hjemmemarkedet er ikke tilstrækkeligt til at sikre nok salg af sælskind, som et erhverv, som flere kan leve af, siger folketingsmedlem Aaja Chemnitz Larsen (IA).

Hun deltog i TV2´s Go’ Aften Live debat om sagen, hvor hun blandt andet sagde, at det er vigtigt at promovere sælskind, da forbud mod salg af sælskind i EU nærmest har ødelagt det internationale salg af sælskind. Hun påpeger dog også, at EU ikke har været god nok til at informere om Inuit-undtagelsen, som har gjort køb og salg af sælskind fanget af Inuit lovligt i modsætning til andet sælskind.

Tonen er afgørende for Grønlands ry

Aaja Chemnitz Larsen er bange for, at debatter som den der kører i øjeblikket kan skabe et dårligt ry.

-Vi bliver nødt til at være åbne for folk udefra, hvis vi vil bevare et fangererhverv. Og man skal huske på, at Grønlands erhverv – uanset om vi snakker om fiskeri, turisme, sælskind eller råstoffer foregår på et internationalt marked, hvor Grønlands ry er afgørende, siger Aaja og fortsætter:

- Det er sundt med en debat og det er godt med mere debatkultur. Min oplevelse i tv var, at debatten bliver uforsonlig og polarisende. Det er vigtigt, at vi kan være uenige uden at støde kunder og samarbejdspartnere, også fra Danmark, fra os. Det tror jeg godt kan være skadeligt i forhold til det grønlandske ry på den længere bane, siger Aaja Chemnitz Larsen.

Aki-Matilda skal være model

Grønlands anden folketingsmedlem skal være model for en anden kommende udstilling af Jim Lyngvild. Sermitsiaq.AG har forsøgt at få en kommentar fra Siumuts folketingsmedlem desværre uden held. Men på sin Facebook profil har Aki-Matilda Høegh-Dam meddelt, at hun støtter op om projektet, fordi:

- Jeg vil gerne støtte op om Jim Lyngvilds projekt, fordi han støtter op om fangerne og promoverer sælskind til Europa. Vi har i mange år ikke rigtigt kunne sælge sælskind på grund af forbud i EU. Så alle promoveringer af sælskind støtter jeg op omkring og derfor har jeg sagt ja til at være model for Jim Lyngvild, siger Aki-Matilda Høegh Dam i en video på sin Facebook-profil.