Folketingsmedlem til Uummannaq-området

Nina-Vivi Møller Andersen Mandag, 07. juni 2021 - 15:58

Folketingsmedlem fra Siumut skal besøge Uummannaq-området fra den 10. juni til den 14. juni. I de fire dage planlægger hun at besøge alle bosteder i Uummannaq-fjorden for at mødes med befolkningen.

De seneste geologiske undersøgelser fra norske eksperter og GEUS viser, at et stort fjeldskred i Karrat Fjorden vil skabe en hidtil uset tsunami. Af de beboede steder vil Niaqornat og Qaarsut være hårdest ramt.

- Mediernes omtale om risiko for tsunami er en af grundene til, hvorfor Aki-Matilda Høegh-Dam gerne vil mødes med borgerne i Uummannaq og dets bygder, siger hendes politiske rådgiver Rosa Thorsen til Sermitsiaq.AG.

Den unge politiker vil få travlt. Hun vil besøge alle bygder på fire dage, hvor hun tager tilbage til Uummannaq efter borgermøderne.

- Hun har altid villet besøge norden. Uummannaq og Upernavik, så det er på sin plads, at hun tager derop, siger Rosa Thorsen.

Folketingsmedlemmet vil besøge Uummannaq, Niaqornat, Qaarsut, Saattut, Ukkusissat og Ikerasak.

- Jeg ser frem til at besøge Uummannaq og bygderne. Det er altid vigtigt for mig at høre borgernes bud på en bedre hverdag, siger Siumuts medlem af Folketinget, Aki-Matilda Høegh-Dam i en pressemeddelelse.