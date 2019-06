Folketingskandidat: Vi skal have stærkere udenrigspolitik

redaktionen Mandag, 03. juni 2019 - 13:35

- Tid til en stærkere udenrigspolitik.

Sådan indleder folketingskandidat Louis Sigurdsen, Samarbejdspartiet, sit valgoplæg til folketingsvalget.

Stor behov for bedre udenrigspolitik

Ifølge ham har for ekspempel usikkerheden omkring Kangerlussuaq lufthavns fremtid er opstået på grund af Naalakkersuisuts, og støttepartiers manglende samarbejdsevner indenfor – samt opmærksomhed på udenrigspolitik.

- Der er ingen tvivl om, at Grønlands geopolitiske betydning i disse år vokser, og vi mener der er behov for at vælge medlemmer ind i Folketinget der ønsker en styrkelse af samarbejdet, og ikke er selvstændighedspartier og partier der ikke ønsker at dele nødvendig viden med alle i Grønland, fremhæver Louis Sigurdsen.

Gennemsigtighed

Han vil også arbejde for mere gennemsigtighed i Folketingsarbejdet.

- Der er i sagens natur i disse 2 udvalg, indimellem ting der er fortrolige, men det skal være Folketingsmedlemmernes fornemste opgave, at sikre, at Danmark husker Grønland og at vi får etableret briefing af hele Inatsisartut og Naalakkersuisut ved sager der truer vor sikkerhed, om det så er vedrørende IT og cybersikkerhed, eller trusler der er militært, grænsemæssigt, eller på anden måde. Det kræver en modenhed fra os af, og et ønske om, at indgå i tættere dialog og samarbejde, at begynde opgaven med, at sikre en positiv indflydelse fra Grønland, en samarbejdsvillighed, og en tilgang til arbejdet med diplomati, udenrigsanliggender og sikkerhed, som er saglig.

- Samarbejdspartiet ønsker, at føre en klog politik i Folketinget, således at samarbejdet udbygges, og Grønland sidder med ved bordet – også parlamentarisk, og altså ikke kun via Naalakkersuisut, lyder det fra Louis Sigurdsen.