Folketinget: Statsministerens tale på grønlandsk og færøsk

Jensine Berthelsen Torsdag, 05. oktober 2023 - 17:00

Folketingsmedlem Aki-Matilda Høegh-Dam (S) startede hele sprogbrugslavinen i folketinget, da hun valgte at tale på grønlandsk fra folketingets talerstol.

I starten skabte det en heftig debat for og imod fri sprogbrug fra talerstolen. Men nu har folketingets præsidium valgt at tilbagevendende punkter, der har med de tre dele af fælleskabet at gøre, fremover skal oversættes til de respektive sprog.

Bedre kommunikation om folketingsarbejdet på alle tre sprog

- Et flertal i Præsidiet ønsker at komme medlemmer valgt i Grønland og på Færøerne i møde ved at finde en løsning på sprogproblematikken, der kan fungere i praksis. Samtidig sætter vi ind på at forbedre kommunikationen om folketingsarbejdet på grønlandsk og færøsk, så nordatlantiske borgere får bedre muligheder for at følge med i de politiske debatter og lovgivningsarbejdet, siger Folketingets formand Søren Gade.

- Tolkeordningen indebærer for det første, at medlemmer valgt i Grønland og på Færøerne får mulighed for at tale grønlandsk og færøsk i Folketingssalen og ekstra taletid til selv at oversætte til dansk.

- Derudover vil de skriftlige redegørelser m.v., der danner grundlag for årligt tilbagevendende debatter, som vedrører grønlandske og færøske forhold, blive oversat. Det gælder blandt andet åbningsdebatten og de årlige redegørelser om Rigsfællesskabet og Arktis.

Således kan man nu læse Statsminister Mette Frederiksens åbningstale til Folketingets åbning 2023 på hhv. færøsk og grønlandsk.

Læs den danske version af statsministerens åbningstale HER. (Den grønlandske version er vedhæftet i den grønlandske version af artiklen)