Folketinget: Grønlandske MF’ere inviteres med i medieforhandlinger

Thomas Munk Veirum Tirsdag, 29. september 2020 - 15:58

De nordatlantiske medlemmer af Folketinget har for første gang fået en invitation til at deltage i forhandlingerne om et nyt medieforlig i Danmark.

Det oplyser medlem af Folketinget, Aaja Chemnitz Larsen (IA), der vil udnytte invitationen til at forsøge at udbrede mere viden om Grønland i Danmark:

- Medieforliget er en vigtig sag for mig, da det er et afgørende instrument til at øge vidensniveauet og nuancere billedet af Grønland i Danmark. Et billede som i dag, for manges vedkomne, desværre mangler farver. Det vil jeg være med til at ændre, udtaler Aaja Chemnitz Larsen i en pressemeddelelse.

Medieforliget er nemlig med til at forme de krav der stilles til programindhold i for eksempel DR og TV 2, og er således en direkte billet til at få mere oplysning om det moderne Grønland på sendefladerne.

For lidt om det moderne Grønland

Det var i forbindelse med et samråd om det danske nationalmuseums brug af ordet eskimo, at Aaja Chemnitz Larsen (IA) fik en garanti fra kulturminister Joy Mogensen (Soc.) om, at de nordatlantiske medlemmer af Folketinget skulle inviteres med i forhandlingerne om et nyt medieforlig.

Aaja Chemnitz Larsen mener, at de danske medier har for lidt om det moderne Grønland:

- Det vil jeg gerne være med til at ændre, og nu har vi fået foden inde hos kulturminister Joy Mogensen i forbindelse med et kommende medieforlig.

- Det glæder mig, da det hurtig kan blive en tradition. Grønland har mange dygtige producere, filmfolk, skuespillere og kunstnere og selvfølgelig skal de have mulighed for at komme ud til et dansk publikum og med billeder og film skabe nye fortælling om vores land, siger Aaja Chemnitz Larsen.