Folketinget: Debat om Rigsfællesskabet stikker af

Kassaaluk Kristiansen, Merete Lindstrøm Fredag, 12. maj 2023 - 10:33

Statsminister Mette Frederiksens redegørelse om samarbejdet i Rigsfællesskabet bliver i dag fredag debatteret i Folketinget.

Op til debatten har SF’s grønlandsordfører, Karsten Hønge ladet sig interviewe af politiken.dk og udtalt, at de tre lande under Rigsfællesskabet skal granske sig selv for at finde ud af, hvorfor de vil være med i Rigsfællesskabet og om hvordan samarbejdet fremover kan være.

Men debatten i Folketingssalen stikker undervejs i en helt anden retning end samarbejdsmuligheder, selvom der også bliver talt om sikkerhedspolitik, fiskeriaftaler og sociale problemer.

På talerstolen bliver en tidligere Naalakkersuisoq og partiformand i Grønland kaldt for en racist af DF’s grønlandsordfører:

- I præamblen i udkastet til Grønlands forfatning beskrives det grønlandske folk som inuit. Hvad med de grønlændere, der er etnisk danske, eller af blandet etnicitet? Skal de udrenses, eller være andenrangs borgere, sådan som racisten Pele Broberg har foreslået, spørger Alex Ahrendtsen (DF) i sit ordførerindlæg.

Formanden for Naleraq, Pele Broberg har på sin Facebookside kommenteret udtalelsen og påpeger, at sådanne udtalelser bekræfter partiets ønske om at selvstændighed er det rigtige.

Taler og svarer grønlandsk

En anden bemærkelsesværdige retning, som debatten om Rigsfællesskabet tager er, at det grønlandske folketingsmedlem, Aki-Matilda Høegh-Dam vælger at tale og svare på grønlandsk til sine danske kolleger og til formanden for Folketinget.

Efterfølgende vælger Aki-Matilda Høegh-Dam at svare på grønlandsk til de danske ordførere der taler til hende, hvilket får ordførerne til at afstå fra at stille spørgsmål:

- Jeg vil ikke være statist i det, der foregår, bare fordi det skal bruges i grønlandske medier, siger grønlandsordfører i SF, Karsten Hønge. Han pointerer også, at Aki-Matilda Høegh-Dam er født i Danmark og kan flydende dansk.

Stadig godt parlamentarisk samarbejde

Afslutningsvis er statsminister Mette Frederiksen (s) på talerstolen for at runde af, og her kommenterer hun kort på udkastet til en forfatning her i landet, som blev offentliggjort i slutningen af april.

- Jeg forstår det sådan, at man ønsker en intern debat i Grrønland om forfatningsudkastet. Når der er et grønlandsk ønske om debat, så skal vi andre respektere det, og det har regeringen i hvert fald tænkt sig at gøre, siger Mette Frederiksen.

Statsministeren kommenterer ikke på Aki-Matildas tale eller hendes valg om ikke at kommunikere med sine kollegaer i Folketinget.

Hun påpeger i stedet, at hendes oplevelse er, at der er et godt parlamentarisk samarbejde mellem folketingsmedlemmer og de nordatlantiske parlamentarikere, som hun håber vil fortsætte, så der kan findes løsninger på de udfordringer, der er i samfundet.