Folketinget markerer tronskifte - grønlandsk medlem kom for sent

Ritzau, Thomas Veirum Mandag, 15. januar 2024 - 09:09

OBS: Opdateret med kommentar fra Aki-Matilda Høegh-Dams kommunikationsmedarbejder.

Det er det nye kongepars håb at levere en indsats for hele Rigsfællesskabet og "vinde folkets tillid".

Det siger statsminister Mette Frederiksen blandt andet i en mundtlig meddelelse fra kong Frederik X til Folketinget mandag formiddag dansk tid.

- Sammen med dronning Mary vil vi lægge alle vores kræfter i at tjene hele det danske kongerige i al tid, vi bliver givet.

- Det er vort håb, at det må lykkedes os at yde en indsats til gavn for hele Rigsfællesskabet og at vinde folkets tillid, siger statsminister i Folketingssalen, der er propfyldt med folketingsmedlemmer og inviterede gæster.

Vil arbejde for rigets bedste

Kongen tilføjer, at hans arbejde som konge begynder med vished om, at han sammen med Folketinget vil arbejde for kongerigets bedste.

Det er statsministeren, som leverer kongens ord ti Folketinget, da det er en tradition, at kun folketingsmedlemmer taler fra Folketingets talerstol.

Den kongelige familie, heriblandt dronning Margrethe, deltager også i Folketingets markering af tronskiftet.

Dronning Margrethe abdicerede søndag, efter at hun havde meddelt det i sin nytårstale. Hun fik 52 år som Danmarks monark.

Netop dronningen fik også ord med på vejen af den nye konge. Men altså via statsministeren fra Folketingets talerstol.

- Vi skylder dronningen taknemmelighed for med al sin flid at have forfulgt sit livs mål længere end nogen anden regent før hende.

- Vi har nu i overensstemmelse med Danmarks Riges Grundlov og tronfølgeloven overtaget det ansvarsfulde kald som Danmarks konge. Det er en opgave, som vi vil gøre vort yderste for at løfte, lyder det.

Grønlandsk medlem kom for sent

Normalvis plejer partiet Enhedslisten konsekvent at komme for komme for sent i Folketingssalen, når de kongelige er til stede ved Folketingets åbning, så partiets medlemmer ikke behøver rejse sig for de kongelige.

Men mandag rejste fire folketingsmedlemmer fra Enhedslisten sig op sammen med resten af Folketinget, da den kongelige familie gik ind på balkonen i Folketingssalen. Resten af Enhedslistens grupper var "forhindret" i at deltage.

Kun folketingsmedlem Aki-Matilda Høegh-Dam fra partiet Siumut ankom for sent til mødet i salen og var dermed ikke med til at rejse sig for de kongelige.

Aki-Matilda Høegh-Dam oplyser via sin kommunikationsmedarbejder til Sermitsiaq.AG, at der ikke var tale om et politisk statement, og at hun ikke har yderligere kommentarer.