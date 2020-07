Folkesundheden på zig-zag kurs

Jørgen Schultz-Nielsen Fredag, 10. juli 2020 - 09:38

Professor Peter Bjerregaard og seniorrådgiver Christina Viskum Lytken Larsen, Statens Institut for Folkesundhed, har udgivet en publikation, der er baseret på en dataindsamling fra oktober 2017 og frem til januar 2019, hvor 2.539 personer deltog fra 12 byer og 8 bygder.

Ved at sammenligne med en tidligere folkesundheds-undersøgelse fra 2005 til 2010 påpeger de to særlige tendenser, som peger såvel i den positive, men også i den negative retning.

*Koncentrationsindeks er et matematisk udtryk for fordelingen af et helbredsmål f.eks. over sociale grupper i befolkningen. Jo større indeks, jo mere afviger fordelingen fra lighed.

Peter Bjerregaard og Christina Viskum Lytken Larsen har følgende bemærkninger til skemaet:

- Der er fortsat rigtig mange, der ryger, selvom der er en (svagt) faldende tendens. Det gælder både mænd og kvinder. Desuden er der stor social ulighed i forekomsten af dagligrygere; således røg 65% af ufaglærte imod kun 35% af deltagere med lang eller mellemlang uddannelse - og 74% af deltagere uden erhverv. Den sociale ulighed er tiltagende.

Overgreb og selvmord

- Der er fortsat en høj andel af de yngre deltagere i Befolkningsundersøgelserne, der fortæller, at de har været udsat for seksuelle overgreb som børn eller unge, og tilsvarende mange, der har haft selvmordsforsøg. Vi ved at overgreb og selvmordstanker er tæt forbundet, og overgreb er derfor fortsat et vigtigt opmærksomhedspunkt. Der er muligvis en nedadgående tendens, men de absolutte tal er så små, at udviklingen ikke er statistisk sikker. Overgreb og selvmordstanker hænger sammen med alkoholmisbrug, og da den gennemsnitlige import af alkohol har været faldende siden slutningen af 1980erne, er det måske på sin plads med en behersket optimisme.

Fedme

- Igennem mange år har andelen af svært overvægtige med et Body Mass Index på 30 kg/m2 eller mere været stigende for både mænd og kvinder, men det ser ud til, at stigningen ikke længere er helt så udtalt som før. Andelen af svært overvægtige i Grønland er betydeligt højere end i Danmark (17%), men sammenlignelig med andelen hos samer i Norge.

Kosten

- Kosten ændrer sig både i ønsket og uønsket retning. Der er flere, der spiser grøntsager hver dag, mens andelen, der spiser frugt, er uændret. Derimod er andelen, der spiser fisk mindst én gang om ugen dalende og flere og flere drikker sodavand hver dag. I det store og hele må man konkludere, at kostvanerne er under forværring, lyder det afslutningsvis fra Peter Bjerregaard og Christina Viskum Lytken Larsen.

Det er Grønlandsmedicinsk Selskab, der står bag udgivelsen af de nye tendenser inden for folkesundheden i Grønland.