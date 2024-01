Folkeskolelærere viderefører Coding Class

Kassaaluk Kristensen Torsdag, 25. januar 2024 - 10:48

Elever i folkeskolerne skal lære om online kodning.

Det har Tusass arbejdet med de sidste fire år og har nu gennemført i alt 89 Coding Class-forløb i landets folkeskoler.

Nu er tiden inde til, at undervisningen af eleverne forankres i skolerne, derfor har Tusass udvidet samarbejdet om et nyt pilotprojekt med Kommune Qeqertalik. I projektet har en læringskonsulent i Coding Class fra Tusass trænet en lokal folkeskolelærer i undervisning i kodning. Resultatet glæder fagkoordinator for skoleområdet, Nivikka Rosing:

- Partnerskaber er afgørende for en bæredygtig udvikling, og det kræver initiativ og fleksibilitet fra lærere at tage nye teknologiske skridt i folkeskolerne. Når lærere tager initiativ med mod og åbenhed over for ny teknologi, skaber vi mulighed for fremgang hos folkeskoleeleverne.

- Ved at være proaktive i projekter, som Coding Class i Kommune Qeqertalik, bidrager vi til en stærk fremtid, hvor læring og udvikling hos eleverne går hånd i hånd, siger Nivikka Rosing.

Ny viden udvikler kreativitet

Monica Cortzen Lundblad, der er folkeskolelærer på skolen i Qeqertarsuaq har gennemført et træningsforløb med kodning, og er nu klar til at gennemføre undervisningsforløb for skolens elever.

- Som folkeskolelærer er det en givende evne til at kunne undervise folkeskoleelever i Coding Class. Der er nu materialer til at kunne undervise i Coding Class og det giver elever en mulighed for at komme ind i en ubegrænset kreativ verden, siger Monica Cortzen Lundblad og fortsætter:

- Jeg synes, at Coding Class-forløbet har været god af den grund, at vi skal kunne følge med i den hurtige, digitale udvikling, som verden går igennem.

Skal spredes ud til kommunerne

Tusass oplyser, at virksomheden vil i dialog med de andre kommuner omkring mulighed for oplæring af lærere i de forskellige skoler.

Læringskonsulent Nivi Thomassen Olsen betegner pilotprojektet som succesfuldt, da læreren er engageret i at lære viden, som skal gives videre til folkeskoleeleverne:

- Monica Cortzen Lundblad har ikke blot gennemført et kursusforløb, hun har også omfavnet Coding Class med entusiasme og er nu klar til at føre elever ind i en verden af kreativ kodning. Hendes engagement er en drivkraft for innovation, og det beviser, at lærere som hende er nøglen til at forme en fremtid, hvor teknologi og læring går hånd i hånd, siger Nivi Thomassen Olsen.

Tusass er nu klar til at overdrage Coding Class til skolen i Qeqertarsuaq.