Folkeskolelærer modtager Dronningens Fortjenstmedalje

73-årige Thula (Tulla) Andreassen står stadig op hver morgen for at tage på arbejde som folkeskolelærer i Tasiilami Alivarpi. Her har hun arbejdet som folkeskolelærer i 47 år. I over 25 år har hun haft ansvaret for elevudvekslingen mellem Gentofte og Tasiilaq, en udveksling, som hvert år medfører en audiens hos Prinsesse Benedikte.

- Selv i dag i en alder af snart 73 år er Thula en del af skolens teamledelse og kan simpelthen ikke lade være med at gøre sin indflydelse gældende. Thula er samtidig en ansvarsfuld, afholdt og stabil arbejdskraft, som netop en skole på Grønlands østkyst har brug for, skriver Tasiilami Alivarpi’s skoleinspektør Jørn Holbech i en pressemeddelelse.

Thula Andreassen har den 17. december modtaget Dronningens Fortjenstmedalje i anledning af skolens juleafslutning.

Aktiv lærer

Thula Andreassen har været ansat på Tasiilami Alivarpi siden den 1. august 1975. Hun har dermed undervist flere generationer på samme folkeskole. I en årrække har hun været ledende folkebibliotekar og er uddannet skolebibliotekarerne i byen. Derudover har hun i en periode på mere end 10 år været viceskoleinspektør, en stilling hun fratrådte i 2008 efter eget ønske.

- Thula har gennem hele sit arbejdsliv aktivt bidraget til udviklingen af skolen og samfundet. Hun har været lærerrådsformand og har altid været en engageret og dedikeret lærer og leder. Hun har sat sit præg på skolen og især i hjertet på mange af de børn hun har undervist igennem et langt lærerliv og på 46 år er det blevet til rigtig mange, skriver skoleinspektør Jørn Holbech i forbindelse med overrækkelsen af fortjenstmedaljen.