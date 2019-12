Folkeskoleelever deltog ved et globalt innovationsforløb

redaktionen Torsdag, 19. december 2019 - 09:48

På baggrund af en artikel i Suluk – Air Greenlands fly-magasin, blev Qinnguata Atuarfia i Kangerlussuaq kontaktet af formand og grundlægger af organisationen ”United Planet” Dave Santulli.

United Planet arbejder for at gøre verden mindre ved at organisere volontør arbejde i hele verden samt sætte fokus på globalt samarbejde om miljøet.

Jordan, Irak og USA

- Dave Santulli ønskede at have skolen med i et klassesamarbejde mellem flere klasser i verden, da der er så meget fokus på Grønland og Indlandsisen, skriver Qeqqata Kommunia i en pressemeddelelse.

Da Dave Santulli læste artiklen om, at eleverne havde deltaget i en innovations konkurrence, tænkte han, at skolen ville være gode at have med.

- I starten af oktober begyndte selve projektet. Udover Qinnguata Atuarfia deltog tre klasser fra Jordan, en klasse fra Irak, samt en klasse fra Indiana i USA. I løbet af efteråret har klasserne haft fem videomøder over Zoom og skulle lave fem opgaver på nettet. Opgaverne har handlet om kultur og innovation. Eleverne på Qinnguata Atuarfia byggede videre på innovationsugerne om Verdensmålene, som alle skoler i Qeqqata Kommunia gennemgik i efteråret. De valgte at have fokus på plastik, fremhæves det.

Lært meget om andre kulturer

Det har været rigtig godt for alle elever at opleve, hvordan andre kulturer lever og hvilke tanker de gør sig om miljøet, skriver kommunen.

- Der var fem elever fra Qinnguata Atuarfia, der deltog og alle var med til at fremlægge projektet på engelsk for klasserne fra de andre lande. De giver alle udtryk for, at de har lært meget om andre kulturer. Det har været en øjenåbner for dem at se, hvordan unge andre steder arbejder med projekter og hvordan de går i skole, siger Jens B. Scharnberg, der er skoleleder på Qinnguata Atuarfia, ifølge kommunen.