"Folkemøde" med deltagere fra hele verden begynder i Reykjavik

Merete Lindstrøm Torsdag, 19. oktober 2023 - 08:42

Den årlige Arctic Circle Assembly, afholdt i Reykjavik, Island, begynder i dag torsdag. Med over 700 talere i mere end 200 sessioner deltager over 2000 mennesker fra over 70 lande i Europa, Asien, Afrika, Nordamerika, Sydamerika og Australien.

Grønland er blandt andet repræsenteret ved folketingsmedlem Aaja Chemnitz (IA), ICC formand Sara Olsvig og naalakkersuisoq for erhverv, handel, råstoffer, justitsområdet og ligestilling, Naaja Nathanielsen (IA).

Aaja Chemnitz er blandt andre ting i panelet ved en debat og Grønland i det internationale system og relationerne til Canada og USA, mens Sara Olsvig begynder konferencen med en snak om Norge som formand for Arktisk Råd, og hvilke muligheder og udfordringer rådet står overfor.

Klima, økonomi og sikkerhedspoliti

I dagens åbningssession ved Arctic Circle Assembly talere blandt andre Katrín Jakobsdóttir, premierminister for Island; Lars Løkke Rasmussen, udenrigsminister for Danmark; Dr. Sultan Ahmed Al Jaber, præsident-designat for COP28; samt klimaministre fra syv forskellige lande.

Også til stede er Høgni Hoydal, udenrigsminister, industri- og handelsminister og vicepremierminister for Færøerne, sammen med Dan Vandal, minister for nordlige anliggender i den canadiske regering.

Senere torsdag skal der også tales om fremtiden for investeringer i Arktis. De vigtigste emner på Assembly inkluderer ren energi, klima, smeltning af gletsjere, have, sikkerhed og forsvar, styring og rettigheder for oprindelige folk over hele verden.

Om Arctic Circle

Arctic Circle er det største netværk for international dialog og samarbejde om fremtiden for Arktis og vores planet. Det er en åben demokratisk platform med deltagelse fra regeringer, organisationer, virksomheder, universiteter, tænketanke, miljøforeninger, oprindelige samfund, bekymrede borgere og andre interessenter. Det er en non-profit og upartisk organisation.

Arctic Circle Assembly har været afholdt hvert år siden 2013 i Harpa Koncertsal og Konferencecenter i Island med over 2000 deltagere fra mere end 60 lande.