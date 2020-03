Folk stimlede sammen i butik trods smittefare

Merete Lindstrøm Tirsdag, 31. marts 2020 - 14:42

I en video, der er blevet delt mere end 300 gange på Facebook, kan man se en proppet Pisiffik butik i Nuuk centrum, hvor den anbefalede afstand på to meter mellem folk langt fra bliver overholdt.

Pisiffik oplyser til Sermittsiaq.AG, at det var på grund af manglende personale, at der ikke blev sat en stopper for de mange menneskers adgang til butikken.

- Situationen i går er, at vagten ikke mødte ind, og desværre var der ikke nok fokus på, at kunderne holdt afstand, siger Súsanna Poulsen, der er konstitueret driftsdirektør hos Pisiffik.

I flere kommentarer under videoen foreslår folk, at butikken lukkes for at undgå smittefare, og en borger kontaktede politiet om situationen, men det er begrænset, hvad de kan gøre, lyder det.

Politiet kan ikke tvinge folk ud

Forsamlingsforbuddet, hvor maksimalt 10 personer må samles, gælder ikke butikker, arbejdspladser, kollektive trafikmidler og i private hjem.

Politiet har derfor ikke beføjelser til at tvinge folk til at forlade en butik, fordi de ikke holder afstand til hinanden. Det kan de til gengæld udenfor butikken, forklarer politiet til Sermitsiaq.AG.

Politiet oplyser, at de blev kontaktet om situationen klokken 23.59 i aftes af en person, som anmeldte, at mange mennesker var samlet i Pisiffik og stod meget tæt både indenfor og udenfor forretningen. Vicepolitiinspektør Sebastian Bech fortæller, at der blev taget hånd om sagen i det omfang, det var muligt.

- Da vi fik anmeldelsen i går, sendte vi en patrulje til Pisiffik. De folk, der stod uden for butikken og ikke havde noget umiddelbart ærinde blev bedt om at forlade stedet. I butikken løste vi situationen med dialog med butikkens ansatte og vejledte dem i at få en vagt til at hjælpe med, at de besøgende i butikken holdt afstand til hinanden, siger han.

Vil undgå samme situatione igen

Hos Pisiffik er man i gang med at løse problemet, forsikrer Súsanna Poulsen.

- Vi er blevet opmærksomme på dette, og har sammen med vores vagtselskab og medarbejderne lavet en plan her til morgen om, hvordan vi fremadrettet håndterer dette med fokus på timeløn udbetaling torsdag aften, siger driftsdirektøren.

Der ud over sender hun et ønske til kunderne om at tage ansvar.

- Vi opfordrer vores kunder til at følge myndighedernes anvisninger og holde afstand, når de er i vores butikker, lyder det fra Súsanna Poulsen.