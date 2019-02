Folk bag multiarena-projektet: Vil Naalakkersuisut støtte os?

Redaktionen Søndag, 24. februar 2019 - 10:14

I flere år har der været planer om at anlægge en multiarena i Ilulissat, der vil være med til at løfte aktiviteterne i byen.

Planen er at anlægge en 11-mands overdækket fodboldbane, og at multiarenaen også skal kunne benyttes til kulturelle begivenheder.

I første omgang er projektet budgetteret til at koste cirka 140 millioner kroner, men nu har foreningen nedjusteret omkostningerne til et beløb på mellem 80 og 85 millioner kroner.

Håb om støtte

En vigtig erklæring mangler imidlertid, hvis projektet skal føres ud i livet.

- Det er vigtigt, at vi får en støtteerklæring fra Naalakkersuisut omkring projektet. Fonde, som skal finansiere projektet kræver nemlig, at vi har flere, der bakker op om vor ansøgning. Vi har støtte fra lokale foreninger, Grønlands Idrætsforbund samt Avannaata Kommunia, men vi mangler en erklæring fra Naalakkersuisut. Det ville være et stort skridt, hvis vi får en støtteerklæring fra Naalakkersuisut på skrift, siger formanden for projektet Niels Davidsen til Sermitsiaq.AG.

Ville besvare henvendelsen

Medlem af Inatsisartut Múte Bourup Egede har stillet et paragraf 37-spørgsmål om projektet i Ilulissat. Han spurgte blandt andet om Naalakkersuisut har fået en henvendelse.

Naalakkersuisoq for uddannelse, kultur, kirke og udenrigsanliggender Ane Lone Bagger (S) leverede et svar den 22. januar og bekræftede, at hun havde fået kontakt fra dem, og at 'henvendelsen vil blive besvaret'.

Tid til at komme videre

Men Niels Davidsen og de andre folk bag projektet har her en måned senere intet hørt.

- Jeg håber virkelig, at vi får svar fra naalakkersuisoq inden måneden er omme. Vi kræver ikke pengebeløb til projektet, men blot en støtteerklæring, så vi kan komme videre, lyder det fra Niels Davidsen.