Folk aflyser kirkelige begivenheder

Kassaaluk Kristiansen Torsdag, 19. marts 2020 - 11:12

Ligesom flere andre institutioner og arbejdspladser, så holder kirkerne i Nuuk også lukket fra i dag. Præsterne og andet personale er sendt hjem af biskoppen.

Kirkebogsførende præst, Aviaja Rohmann oplyser til Sermitsiaq.AG, at folk selv ringer ind og aflyser begivenheder som dåb og bryllupper.

- Folk er meget forstående overfor situationen, og de ringer selv ind og aftaler om udsættelse til en anden tid, når vi åbner igen, fortæller Aviaja Rohmann.

- Der er stadig mulighed for at afholde begivenhederne, men folk ønsker flere gæster til disse begivenheder, lyder det fra præsten.

Begravelser

Siden i går eftermiddag er det forbudt at være over ti mennesker på steder, på grund af fare for coronasmitte. I løbet af to dage blev der konstateret to smittetilfæde af covid-19, hvoraf det er svært at vurdere om den seneste er smittet i udlandet eller i Nuuk.

Derfor er det op til pårørende til den begravede, om man vil holde begravelsen med højst ti deltagende, eller om man vil udsætte den.

- Hvis pårørende ringer ind vedrørende planlægning af en begravelse, så skal vi holde samtaler med de pårørende. Gerne kun en eller to pårørende, hvor vi forklarer, at der kun er mulighed for begravelse med op til ti deltagende i kirken. Organisten kan fravælges. Vi vil vurdere hver en kirkehandling i sådan en situation, forklarer Aviaja Rohmann.

Hun forsikrer dog om, at der er mulighed for at udsætte en begravelse, hvis de pårørende ønsker det.

- Udsættelsen i Nuuk er mulig, da der er et kølerum i Sana. Vi har oplevet tidligere, hvor vi ventede temmelig længe, fordi der var udfordringer med trafikken for udefrakommende pårørende.

Konfirmationer

Indtil videre er der fortsat planer om at holde årets første konfirmationer den 26. april. Men hvis situationen udvikler sig yderligere, laver kirken en nødplan. Aviaja Rohmann oplyser, at konfirmandskolen indtil videre er stoppet.

Til sidst har den bogførende præst en opfordring til borgerne i Nuuk.

- Vi må huske på at passe på hinanden, og huske på at Gud er med os.

Der er fortsat mulighed for at høre gudstjenester om søndagen. Allerede optagne gudstjenester holdes via radioen.