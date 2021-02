Fokus på skattefrie feriefrirejser

Jørgen Schultz-Nielsen Tirsdag, 16. februar 2021 - 09:57

Finansudvalget har i forbindelse med godkendelsen af 45 millioner kroner til corona-hjælpepakkerne stillet en række spørgsmål til Naalakkersuisut, da man hastebehandlede og godkendte bevillingen den 1. februar.

Spørgsmålet er om der er flertal for at fremme feriefrirejser, så de foregår internt i Grønland, hvor turist- og hotelbranchen lider under corona-pandemien.

Hvordan forholder Naalakkersuisut sig til en genindførelse af den udvidede skattefrihed som ved aftalen i 2020, bliver Naalakkersuisut spurgt om af udvalget, der også sætter fokus på en helt særlig gruppe, der er ramt på deres indtjening.

Husflidskunstnerne

- I forbindelse med hjælpepakkerne rettet mod turismeerhvervet, vil udvalget gerne pointere, at der også er en række følgehverv i tilknytning til turisme, som også bliver ramt af manglende indtægter. Et af disse erhverv er husflidskunstnerne, som ikke kan sælge deres produkter til turisterne, skriver Finansudvalget, der ønsker et estimat for, hvor store tab disse kunstnere har og hvilke muligheder Naalekkersuisut har for at komme dem til hjælp.

Finansudvalget ønsker også en orientering om, hvor langt man er med en hjælpepakke til det indenskærs fiskeri og sætter spot på de unge med følgende spørgsmål:

- Hvilke udfordringer har Naalakkersuisut mødt i forhold til unge og nystartede fiskere uden særlig historik til dokumentation for hjælpebehov, i modsætning til de etablerede fiskere med større fartøjer?

Markedssituationen for fiskeriet

Det interesserer også udvalget, hvad den seneste internationale markedssituation for fiskeriet vil påvirke Grønlands fremtidige indtjening. Ved årsskiftet indførte det vigtige eksportland Kina meget skrappe import-restriktioner, som har ramt eksporten af rejer og hellefisk.