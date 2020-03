Fokus på efterskoleelever i Danmark

Merete Lindstrøm Onsdag, 11. marts 2020 - 19:00

OBS: Rubrik ændret, da fokus er at tage hånd om eleverne i Danmark, red.

Corona-situationen i Danmark er eskaleret voldsomt onsdag. Skoler og daginstitutioner lukkes fra på fredag og to uger frem og alle offentligt ansatte, som ikke varetager kritiske funktioner, sendes hjem i samme periode. Det sker, efter at antallet af smittede i Danmark er mere end tidoblet siden mandag.

Skolelukningerne kommer til at påvirke de grønlandske børn og unge, som går på efterskole eller andre uddannelsesinstitutioner i Danmark. Formanden for Naalakkersuisut, Kim Kielsen, oplyste ved et pressemøde tirsdag eftermiddag, at forældrene til de børn, der går i skole i Danmark i øjeblikket kontaktes og får hjælp til, hvordan de skal forholde sig. Han understreger på pressemødet, at vi ikke er i nærheden af de samme drastiske tiltag her i landet, men at vi skal tage situationen meget alvorligt.

- Det er meget vigtigt, at vi hører efter henvisninger om hygiejne og om at undgå nærkontakt med hinanden. Vi skal passe på hinanden. Vi skal ikke bare gøre, som vi plejer, siger Kim Kielsen.

Nul kram og håndtryk

Politimester Bjørn Tegner Bay understreger, at der ikke er nogle restriktioner, der forhindrer, at skolebørnene kan komme hjem til deres forældre i Grønland hurtigst muligt. Epidemikommissionen har ikke ændret i deres anbefalinger her i landet. Til gengæld slår han fast, at det er på tide, at alle borgere tager anbefalingerne fra kommissionen seriøst.

- Der er stadig folk, som krammer, som ikke har ordentlig håndhygiejne og som spytter på gaden. Det er altså vigtigt, at vi alle sammen tager ansvar for at passe på hinanden nu, siger han.

Både Kim Kielsen og Bjørn Tegner Bay erkender, at coronavirus ikke nødvendigvis er skræmmende for enkeltpersoner, men det handler om at passe på dem, der er mest udsatte og om at sikre, at vores sundhedsvæsen har kapacitet til at hjælpe dem, der har brug for hjælp.

- Coronavirus er en sygdom, der kan presse vores sundhedsvæsen voldsomt, og den kan være dødelig for ældre og svage, siger Bjørn Tegner Bay.