Første tests: Ingen nye smittede i Sisimiut

Fredag, 16. juli 2021 - 10:21

Smitteopsporingen i Sisimiut er i fuld gang. De første testsvar viser, at der ikke er nye smittede i byen.

Det oplyser Qeqqata Kommunia på sin Facebookside.

Dermed er der fortsat seks smittede i byen. Det betyder dog ikke, at byen helt slipper for risikoen for smittespredning, da flere skal testes mandag.

- Som følge af myndighedernes undersøgelse om mulig smittespredning af Covid-19 i Sisimiut, har vi fået melding om at de første som har fået test mod Covid-19 er negative, skriver Qeqqata Kommunia og fortsætter:

- Men man er fortsat i gang med smittesporing og at der vil blive foretaget flere test af borgerne mandag d. 19 juli 2021.

Åbent for besøg

På grund af risiko for smittespredning har myndighederne lukket for udrejse til Sisimiut. Det betyder, at borgere, der er i Sisimiut ikke kan rejse ud af byen foreløbig frem til og med mandag den 19. juli. Det gælder ikke for borgere der skal til Danmark.

Da der ikke er konstateret nye smittede ved de første tests vælger kommunen at åbne op for besøgende til plejehjemmet Qupanuk i Sisimiut.

- Med den nye melding vi har modtaget åbnes der for besøgende i plejehjemmet Qupanuk, men at det kun er nærmeste pårørende der kan besøge plejehjemsbeboerne, og at man skal benytte mundbind, oplyser kommunen.

Som følge af smitteudbruddet flere steder i landet er der flere restriktioner alle steder med blandt andet påbud om brug af mundbind og forsamlingsloft på 20 personer i det offentlige rum.