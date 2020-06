Første student i Sisimiut: Jeg drømmer om at blive turistguide

Nukappiaaluk Hansen Søndag, 21. juni 2020 - 12:38

Torsdag blev flaget hejst på KTI af årets første student fra GUX Sisimiut, og årets første student er 21-årige Jette Larsen Nielsen fra Kangaamiut.

- Det føles meget godt at blive student efter tre år her på skolen, og det er så rørende at se alle andre også får studenterhue på. Især i disse coronatider, hvor vi op til eksaminerne har gået i skole gennem computeren. Det har til tider været svært at følge med, da det er meget anderledes at gå i skole sådan, siger Jette Larsen Nielsen til Sermitsiaq.AG.

Skolen holder dimission på tirsdag, og her har elevrådet stillet krav på de studerendes vejne.

Drøm om turistguide

- Der er ellers blevet sat krav fra skolen om, at vi kun måtte have ét familiemedlem til vores dimission på grund af coronasituationen. Det har skabt utilfredshed blandt eleverne, derfor blev der sendt en klage til skolen. Her blev elevrådet hørt, så nu må vi have tre familiemedlemmer med til dimissionen, fremhæver hun.

- Skal du videreuddanne dig?

- Jeg har ikke sendt ansøgning, da jeg gerne vil have et sabbatår. Men jeg drømmer om at blive turistguide, lyder det fra Jette Larsen Nielsen.