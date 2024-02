Første spadestik: Byggeri af fiskefabrik i Tasiilaq går i gang

Jensine Berthelsen Mandag, 05. februar 2024 - 16:00

Søndag den 4. februar blev der taget det første spadestik til fiskefabrikken i Tasiilaq. Det er det Selvstyreejede aktieselskab, Royal Greenland A/S, der er bygherre for fiskefabrikken.

Formanden for Naalakkersuisut, Múte Bourup Egede, deltog i den vigtige ceremoni.

- Der har i mange år været ønske om en fiskefabrik i Tasiilaq. Og den er nu ved at blive bygget. Det er nu en endnu lysere tid, vi går i møde. Vi skal selvfølgelig også have udvikling i den østlige del af landet, siger Múte Bourup Egede i en pressemeddelelse.

Varige arbejdspladser

Formanden for Naalakkersuisut bebuder, at når fabrikken engang står færdig, vil der blive skabt varige arbejdspladser.

- Fiskere, når jeres fangst bliver solgt til udlandet, og når arbejderne er i arbejde, så falder der penge i landskassen, og det vil ikke mindst være til gavn for jeres by og for regionen. Derfor er Naalakkersuisuts befaling om, at der skal bygges en fiskefabrik en sejr for hele landet, siger Múte Bourup Egede.

Det var bestyrelsesformand i Royal Greenland A/S, Maliina Abelsen, som tog det første spadestik til den nye fiskefabrik. Efter det første spadestik blev borgere i Taasilaq inviteret til kaffemik i forsamlingshuset.



Medlemmer af Inatsisartuts Erhvervs- og Råstofudvalg samt folkevalgte fra Kommuneqarfik Sermersooq deltog også i ceremonien.