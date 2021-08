Første skoledag i Narsaq

John Rasmussen Torsdag, 12. august 2021 - 09:03

Obs: Det fremgik tidligere fejlagtigt af artiklen, at en elev var mødt op uden at være skrevet ind. Det oplysning er fjernet.

Vejrguderne var med skolebørnene på deres første dag i skolen og fremviste en af årets varmeste dage onsdag, med omkring 17 til 18 varmegrader, vindstille og strålende sol

Efter en kort tale efterfulgt af en fællessang, råbte viceinspektør Wyrna Morthensen elevernes navne op.

I alt 19 elever var mødt frem, og det er det samme antal som sidste år, og fire mere end i 2019, hvor der kun var 15 nye elever.

Viceinspektøren fortalte, at der i dette skoleår vil være 189 elever i samtlige aldersgrupper på Narsap Atuarfia. Hun fortalte også, at de manglede to lærere, men håber at stillingerne vil blive besat snart.

Eleverne blev fulgt ind i deres klasseværelse af klasselærerne Peter Frederiksen og Ane Margrethe Olesen, og efter kort ventetid fik forældrene lov til at komme med ind for at beundre se deres små poder i de nye omgivelser.

Kaffemikken

Traditionen tro skal det fejres når de mindste begynder i skolen, men det har givet udfordringer at corona-epidimien i øjeblikket har et godt greb i landet. Derfor havde flere af forældrene også taget forholdsregler ved dagens fejring.

Sygeplejerske Susanne Schwartz fortæller, at de hos dem har skåret gæsterne ned til et minimum, og kun den nærmeste familie var indbudt.

Malu Jensen og James Tobiassen med deres børn ved første skoledag John Rasmussen

Tandlægen Malu Jensen og fiskeren James Tobiassen havde først tænkt på mundbind ved kaffemikken, men kunne ved nærmere eftertanke godt se at der muligvis kunne opstå problemer ved indtagelsen af kagerne.



Derfor overvejede de, at corona vaccinerede kaffegæster kunne være inde i huset, mens de ikke-vaccinerede indtog kaffen udenfor på verandaen, hvorfra de kunne nyde den grønlandske sommer, når den er bedst.

Borgerne i Narsaq tager Corona krisen dybt alvorligt, understreger flere.